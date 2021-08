Belen Rodriguez, il ricovero d’urgenza affrontato: “Ho fatto tre flebo…”

Belen Rodriguez racconta del ricovero d’urgenza che ha affrontato con ben tre flebo che ha dovuto subire: ecco cosa sta accadendo.

La showgirl argentina Belen Rodriguez sta attraversando un particolare periodo. Per lei si tratta infatti di un momento complicato, dopo aver avuto la secondogenita Luna Marì. Una notizia bellissima, offuscata però dalla problematica che al momento sta mettendo in apprensione l’ex di Fabrizio Corona e di Stefano de Martino.

Una donna che ha sempre lavorato e che soprattutto non si è mai affranta di fronte ad ogni difficoltà. Sono infatti diverse le trasmissioni che l’hanno vista protagonista, sia come conduttrice che come ospite. Un personaggio dello spettacolo che ha fatto strada e soprattutto si è fatta notare per un fisico che possiamo definire strabiliante.

Un ricovero d’urgenza che fa preoccupare

“Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene”: queste però le sue parole in una delle ultime circostanze che naturalmente hanno lasciato i follower senza parole. “Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales”: ecco quanto è stato affermato da Belen Rodriguez, la quale senza alcun tipo di timore è tornata al lavoro dopo appena una settimana dal parto.

Si tratta di una vicenda davvero particolare. Eppure pochi giorni prima aveva annunciato, attraverso l’ultima storia social in cui s’immortalava il primo viaggio in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese e della figlia: “Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare”.

Ecco cosa è accaduto a Belen Rodriguez

“Ho fatto tre flebo, perché ero disidratata”: tanta paura per lei, tant’è che si era pensato che potesse essere sostituita negli studi della Mediaset con Giulia Stabile: “Vero è che Giulia e la sua prorompente simpatia hanno fatto presa non solo sul pubblico, dove ha molti fans, ma anche presso la Fascino, la società che produce i programmi di Maria De Filippi, ma la Stabile non sarebbe stata ingaggiata per sostituire Belen, ma per occuparsi di contenuti video “affascinanti” per la piattaforma Witty”.

Insomma, vedremo cosa accadrà per Belen Rodriguez che nel corso degli anni ci ha sempre sorpreso e magari potrebbe decidersi di dedicarsi completamente alla famiglia e riposarsi in completa tranquillità.