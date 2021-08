George Clooney, enorme paura per il figlio: la sua malattia è pericolosissima di questi tempi

George Clooney ha manifestato la grandissima paura per la malattia che ha colpito negli ultimi tempi il figlio: ecco cosa sta accadendo all’attore.

Sposato da tempo con Amal, George Clooney è uno degli attori che maggiormente ha sorpreso nel corso degli anni. Per lui, dopo tanti flirt avuti con le più belle donne dell’emisfero, ecco che ha trovato la serenità totale con la suddetta moglie. Ecco quindi che ha messo su famiglia, avendo due gemelli.

I loro nomi, Alexander ed Ella. Nonostante abbia messo su famiglia, riesce a recitare senza alcun problema e diversi sono i progetti in cantiere per lui, tra cui il film Midnight Sky. Ecco però che il proprio figlio sta attraversando una situazione tutt’altro che semplice, difficile da affrontare e che soprattutto tiene in apprensione la famiglia. Scopriamo insieme cosa sta accadendo.

Ecco cosa sta accadendo al figlio di George Clooney

Il film Midnight Sky lo ha praticamente costretto a star ricoverato in ospedale. Il tutto a causa di un rapido dimagrimento che ha visto protagonista proprio George Clooney. Una situazione difficile da affrontare e che ha visto George dichiarare di aver trascorso molto tempo chiuso in casa.

Il tutto senza farsi notare dal proprio figlio, proprio per amore e salvaguardia del rapporto con il proprio bambino. Lui infatti, insieme alla propria famiglia, ha deciso di non mettere più piede oltre l’uscio della propria casa. Per mesi, vedendosi quindi costretti a non avere rapporti con altre persone, se non in casi eccezionali.

Una situazione molto particolare per la famiglia dell’attore

Da sottolineare quindi che questa situazione è andata avanti per lui fin dal mese di marzo. Poi, solo successivamente, ecco che si è trovato ad uscire unicamente dopo diverse settimane.

Per lui si è trattato di un isolamento volontario. Una scelta voluta per cercare di interpretare al meglio il film che lo vede protagonista. Inoltre, questo suo isolamento senza vedere nessuno è dovuto anche a causa di una malattia dalla quale è affetto uno dei suoi bambini. Si tratta del più piccolo di casa per lui, parliamo di un bambino di soli 3 anni. Quest’ultimo infatti soffre di ansia ed è un soggetto a rischio.