Caterina Balivo, l’inaspettato annuncio distruttivo: “Sta morendo..”

Caterina Balivo attraverso i social network si lascia andare ad un annuncio che potremmo definire addirittura straziante: “Sta morendo…”

Una giornalista che ha fatto strada e che soprattutto ha saputo affermarsi nella tv generalista dopo tanto lavoro. Caterina Balivo sicuramente è un ‘pezzo grosso’ del mondo dello spettacolo moderno. Una crescita continua e costante e che le ha permesso di issarsi in un tipo di lavoro molto particolare.

Negli ultimi tempi però non sembra passarsela bene, anzi, affiorano i problemi in questa conclusione di estate. Cosa sta accadendo? Scopriamo insieme con Caterina Balivo che sceglie i social per sfogarsi e lasciandosi andare ad un vero e proprio appello: “Sta morendo“.

Una situazione straziante per Caterina

Ci si domanda poi negli ultimi tempi come mai Caterina abbia lasciato il mondo della tv. Secondo molti, il motivo sembra essere familiare. Infatti, la Balivo durante un’intervista a Domenica In ha rilasciato delle dichiarazioni in merito. Tanti i dubbi che ha lasciato nella mente degli stessi telespettatori che si chiedono il perché di questa scelta.

Il motivo è legato alla pandemia: “avrebbe potuto danneggiare la persona (il marito n.d.r.) che mi sta accanto”. Una scelta per la propria famiglia, considerando che avendo due bambini in casa, la situazione in caso di contagio sarebbe potuta complicarsi in maniera seria. Allora, per non incorrere in gravi conseguenze, ecco che si è scelto di preservare la salute.

Ora però avanza una nuova problematica che non si può ignorare per la conduttrice televisiva, che come avanzato in precedenza, si è fatta sentire attraverso i social network.

Ecco cosa sta accadendo alla conduttrice televisiva

“Alle Maldive ho visto la barriera corallina in sofferenza: sta morendo a causa del riscaldamento globale e dell’acidificazione”: queste le parole di Caterina Balivo in vacanza. La giornalista e conduttrice televisiva dimostra il proprio amore per la natura, che potremmo definire incondizionato.

“L’estate è partita: divertiamoci, osserviamo, rispettiamo e segnaliamo le cose che non vanno. Aiutiamoci a salvare il nostro mare”: un appello che verrà preso alla lettera da tutti i suoi follower. Soprattutto in vista del futuro che dovrà portare, per forza di cose, un’inversione di tendenza per quanto concerne la tutela dell’ambiente.