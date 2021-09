Elisabetta Gregoraci, il brutto male che le ha distrutto la vita: “…Questo giorno maledetto”

Elisabetta Gregoraci racconta del tumore che le ha completamente distrutto la vita nel corso degli anni: “Questo maledetto giorno”.

Una vita da showgirl di grade livello, ma soprattutto una vita privata molto intensa per Elisabetta Gregoraci che si è dimostrata molto attiva, soprattutto nel periodo in cui è stata con Flavio Briatore. Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di apprezzarla al Grande Fratello Vip, dove tra un flirt e l’altro ha avuto modo di raccontarsi ai tantissimi fan che la seguono quotidianamente.

La showgirl però attraverso i social network ha condivisione delle storie con il profilo Instagram nel ricordo della madre Melina. Si tratta di un momento molto importante per lei, considerando la problematica che hanno affrontato in famiglia e soprattutto il caso riguardante proprio la Gregoraci. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ecco cosa sta accadendo ad Elisabetta Gregoraci

Durante delle stories, la Gregoraci ha reso noti dei suoi pensieri molto intimi. Per lei infatti la giornata del 29 giugno è sempre molto particolare, soprattutto quest’anno che è ricorso il decimo anniversario della morte della madre. Così l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di cosa fosse accaduto alla stessa donna.

Ha pubblicato una foto che la ritraeva insieme alla propria madre: “Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me”. Queste le sue parole, mentre ha poi continuato senza patemi: “Dovunque tu sia sappi che mi manchi“.

Una situazione difficile da gestire per lei

Alla donna è stato diagnosticato un tumore al seno ben 14 anni prima della morte. Elisabetta e la sorella si presero cura della madre nel calvario del cancro. Non solo Elisabetta, perché anche la sorella ha tenuto di sottolineare l’importanza del giorno per la famiglia Gregoraci.

Mentre nel 2020, durante la giornata del 4 marzo, Elisabetta Gregoraci pubblicò una foto sui social network della madre. La showgirl augurò un buon compleanno al genitore che durante quella giornata avrebbe compiuto ben 61 anni. “Te ne sei andata via giovane”: queste le sue parole che sono piene di amore, ma anche e soprattutto di tristezza per aver perso il proprio caro in età non avanzata. Il tutto ad accentuare ancor di più il dramma vissuto e che l’ha segnata per il resto della vita della conduttrice televisiva.