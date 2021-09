Massimo Boldi mostra la sua nuova macchina: “… come la Ferrari” | Nessuno se l’aspettava

Il noto attore italiano ha mostrato con fierezza la sua nuova macchina. Andiamo a scoprire insieme di che modello si tratta

Boldi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come batterista, unendosi ad alcune band in giovanissima età. Il cambiamento di rotta arrivò quando venne scritturato da Gianni Boncompagni per un conosciutissimo locale di cabaret milanese.

Da quel momento in poi infatti, Massimo intraprese la via della comicità, esordendo sul grande schermo verso la metà degli anni settanta. In quel periodo ha collaborato con registi del calibro di Carlo Vanzina, Sergio Corbucci, Steno, Luciano Salce e Renato Pozzetto.

In seguito però, per l’attore nato in un piccolo comune in provincia di Varese è arrivata un’ulteriore iniezione di popolarità, grazie ad uno dei sodalizi più vincenti della storia del cinema italiano degli ultimi anni, ovvero quello insieme a Christian De Sica, figlio del grande attore e regista Vittorio.

Ecco la nuova macchina di Massimo Boldi

La coppia formata da lui e dall’attore romano ha realizzato diversi film insieme, la maggior parte dei quali fanno parte della categoria dei “Cinepanettoni”. Con questa tipologia di pellicole hanno riscosso un successo pazzesco, come testimoniato dagli altissimi incassi fatti registrare al botteghino in ogni periodo natalizio.

Dopo la partecipazione dello scorso anno alle riprese della loro ultima commedia intitolata “In vacanza su Marte”, soltanto qualche mese fa ha preso parte al game show targato Rai condotto da Carlo Conti “Top Dieci”.

Nonostante lo scorrere delle stagioni, Boldi riesce sempre a rimanere al passo coi tempi, manifestando tutto il suo spirito giovanile che lo contraddistingue. Un esempio può essere anche quello dei social network, dove Cipollino risulta molto attivo. Il suo account personale di Instagram conta quasi trecentocinquanta mila follower, i quali sono sempre pronti a curiosare tra le nuove pubblicazioni del comico lombardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi)

Di recente invece, circa una settimana fa, l’attore ha caricato un video sulla sopracitata piattaforma, in cui ha mostrato ai suoi numerosi seguaci una nuova auto. Si tratta di una Smart elettrica di color rosso, come fa notare lo stesso Massimo che afferma: “Elettrica e rossa… Rossa come la Ferrari”.