Vite al limite, ricordate J.T Clark? Oggi è completamente irriconoscibile

J. T. Clark è stato personaggio davvero particolare, ecco quindi che andando a rivederla oggi si è può scoprire come sia praticamente irriconoscibile.

In tanti si ricorderanno di J. T. Clark, ragazzo 32enne che pesava oltre 400 chili. J. T. . Quest’ultimo, unicamente su sprono della sua fidanzata, si rivolse alla clinica di Houston, in Texas, e chiese l’aiuto del Dottor Nowzaradan. Il 32enne aveva una massa di linfedema da 100 libbre sulla gamba e una dipendenza da cibo che lo stava portando pian piano verso la morte.

La storia di J. T., raccontata sul programma in onda su Real Time “Vite a Limite”, ha tenuto gli spettatori incollati al televisore con il fiato sospeso. In particolare, J. T. lamentava quotidianamente lancinanti dolori e la sua condizione di salute si aggravava sempre più. Inoltre, il ragazzo non sembrava avesse le giuste motivazioni per proseguire. Ma andiamo a vedere cosa è successo e come è cambiata la sua vita.

Ecco cosa è accaduto

I problemi alimentari di Julis affondano le loro radici da molto lontano. Infatti, J. T. è cresciuto in una famiglia poverissima e lui, il più grande di tre fratelli, ha sin da subito instaurato un rapporto malsano con il cibo. La situazione è definitivamente crollata quando i suoi genitori sono diventati tossicodipendenti e Julis ha trovato nel cibo la sua ancora di salvezza, la vera e propria ragione di vita.

A 22 anni era già obeso, a 25 è stato costretto a lasciare il lavoro per problemi di salute. A peggiorare ulteriormente la già drammatica situazione, la crescita di un linfedema di oltre 100 libre che gli rendeva impossibile camminare. Poi la vera svolta per Julis arriva quando conosce su un sito di incontri online la sua salvatrice: la fidanzata Jessica. Quest’ultima è riuscita, con non pochi sforzi, a riportarlo sulla retta via convincendolo a chiedere aiuto proprio al Dottor Nowzaradan.

Una situazione davvero particolare

Quello di J. T. non è stato sicuramente un percorso semplice, ma durante il programma è riuscito a trovare le giuste motivazioni. Il 32enne si è così sottoposto ad un intervento di bypass gastrico. Successivamente ha seguito una dura dieta ed al contempo si è dedicato all’allenamento. La vita di Clarke è stata stravolta completamente, prendendo una piega inaspettata.

Infatti, ora il ragazzo vive assieme alla sua fidanzata Jessica a Huston proprio per stare più vicino al Dottor Now e portare a termine il percorso di rinascita. Nello specifico, J. T. avrebbe perso quasi 190 kg, arrivando così a pesare poco più di 220kg. La strada è certamente ancora lunga, ma da una foto apparsa recentemente sul suo profilo social, si può notare una vera e propria trasformazione. Julius è la prova che con il giusto impegno nulla è impossibile da raggiungere.