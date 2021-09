Avete visto casa di Pippo Baudo? È un gioiello inestimabile

La casa del celebre conduttore televisivo è un vero e proprio gioiello. Andiamo a conoscere qualche dettaglio in più

Dopo le tre serate presentate da Super Pippo su Rai 3 dedicate alla lirica, lo showman di Militello è pronto a tornare ancora una volta in tv, dove è atteso da un nuovo incarico di prestigio.

Secondo i dati relativi allo share, l’evento guidato da Baudo ha riscosso un successo insperato, soprattutto considerando il tema proposto. Lui stesso si è dichiarato estremamente soddisfatto per il traguardo raggiunto, motivo per cui la tv di Stato ha deciso di affidargli un altro programma.

Il format che verrà condotto dallo showman si chiama “Sanremo Story”, all’interno del quale assisteremo al racconto della storia e della cultura italiana attraverso diversi brani portati sul palcoscenico del Teatro dell’Ariston nel corso della kermesse canora più prestigiosa del nostro Paese.

Senza alcuna ombra di dubbio è proprio Pippo la persona più giusta per una trasmissione del genere, in quanto chi meglio di lui conosce l’ambiente e la storia del Festival della canzone italiana. È stato infatti al timone della manifestazione in ben tredici occasioni, record condiviso con un altro grande della tv italiana come Mike Bongiorno.

La casa da sogno di Pippo Baudo

Nonostante gli ottantacinque anni già compiuti, Pippo è ancora sulla cresta dell’onda. Ancora oggi infatti il suo volto è un punto di riferimento della tv italiana, così come delle alte sfere della Rai che continuano a scommettere su un personaggio del suo calibro.

I tanti programmi da lui condotti gli hanno senz’altro permesso di guadagnare delle somme ingenti di denaro, con le quali si è potuto togliere più di qualche sfizio. Un esempio sono le diverse case possedute da Baudo, come quella in Sicilia oppure la splendida abitazione romana situata nei pressi di Viale Mazzini, nel noto quartiere Prati.

Dell’interno del suo appartamento non abbiamo molti dettagli, tuttavia sappiamo che durante il periodo del Covid è rimasto chiuso in casa proprio per prevenire un possibile contagio, che data la sua età avrebbe potuto mettere a repentaglio le sue condizioni di salute.