Albano Carrisi, il brusco risveglio: nessuno se lo aspettava

L’ultima esibizione di Albano Carrisi è andata in maniera del tutto inaspettata. Ecco cosa è successo al cantante pugliese

Uno come Al Bano ci ha abituati a successi clamorosi per tutto il corso della sua longeva carriera, nella quale ha suscitato un forte apprezzamento nei suoi confronti da parte di milioni di appassionati di musica.

Ancora oggi l’artista è attivo su più fronti, dalla sua attività canora fino a quella televisiva, dove ultimamente è stato molto presente in virtù della partecipazione ad alcuni programmi in onda sul piccolo schermo, come ad esempio “The voice senior”. Lo scorso anno ha infatti preso parte al talent show targato Rai, dove è stato affiancato da sua figlia Jasmine.

Dopo la mancata conferma dei due a vantaggio di Orietta Berti, per Carrisi si prospetta un altro impegno in tv, cioè quello in cui si cimenterà il prossimo autunno durante le riprese di “Ballando con le Stelle”, programma condotto da Milly Carlucci sulle frequenze del primo canale dell’emittente statale.

Il brusco risveglio di Al Bano

Parlando del presente invece, soltanto qualche giorno fa l’ex marito di Romina Power è stato uno degli assoluti protagonisti della “Notte della Taranta”, evento trasmesso poi in replica dalla Rai al quale ha partecipato anche il gruppo de “Il Volo”.

Stando a quanto riportato da “FQ Magazine” però, attraverso la penna di Ilaria Mauri, l’esibizione di Al Bano non sarebbe andata proprio nel modo in cui si era auspicato: “Si sono levati anche fischi, in particolare in direzione del cantante di Cellino San Marco, chiamato a fare gli onori di casa ma incappato in qualche gaffe di troppo e in un eccesso di retorica sul Sud nei discorsi che gli autori gli avevano confezionato”.

Come se ciò non bastasse, la giornalista ha affermato che l’artista ha richiesto a più riprese al pubblico di sollevare gli applausi, i quali sono stati alquanto scarni rispetto a quelli a cui lui è da sempre abituato. Per concludere, quando il settantottenne ha cantato il ritornello del celebre brano “Felicità”, gli spettatori avrebbero replicato addirittura con dei “buuu”, sempre secondo la versione della Mauri.