Ricordate Nathalie, vincitrice di X Factor? Oggi si sono perse le tracce | Ecco com’è diventata

Famosa per la vittoria ad X Factor, al giorno d’oggi Nathalie ha fatto perdere le sue tracce. Vediamo insieme com’è diventata

Nata nella nostra capitale alla fine degli anni settanta, Nathalie è salita alla ribalta grazie alla sua vittoria nella quarta edizione di X Factor.

In quella che è stata l’ultima stagione del noto talent show trasmessa dai canali Rai, la cantante si è resa protagonista di un percorso eccezionale che l’ha portata ad un successo prestigiosissimo. La sua crescita è proseguita negli anni successivi, tanto che nel 2009 è approdata sul palco dell’Ariston.

L’artista ha partecipato infatti al sessantunesimo Festival di Sanremo, piazzandosi in tale occasione al settimo posto della graduatoria finale con la canzone intitolata “Vivo sospesa”. Nella serata dedicata alle cover ha cantato il bellissimo brano del compianto Lucio Battisti, “Il mio canto libero”. Dopo i grandi traguardi raggiunti qualche anno fa, negli ultimi tempi Nathalie non è riuscita a confermarsi a certi livelli.

Ecco com’è diventata Nathalie

Oltre ad essere una talentuosa cantautrice, la quarantunenne capitolina è anche in grado di suonare alcuni strumenti musicali, tra cui il pianoforte e la chitarra, per merito dei suoi studi effettuati durante il periodo adolescenziale.

La sua attività nel mondo della musica è iniziata nel 1998 e fino ad oggi ha pubblicato quattro album, di cui tre in studio ed un EP. Il più recente è stato inciso nel maggio del 2018, intitolato “Into The Flow”, all’interno del quale sono presenti dieci tracce inedite. Purtroppo non ha riscosso il successo sperato, ma comunque Nathalie non si è data per vinta.

Come possiamo vedere attraverso la sua pagina di Instagram, la cantautrice ha intrapreso un nuovo progetto insieme a due sue colleghe, i quali nomi corrispondono a quelli di Sara Romano ed Agnese Valle. Le tre ragazze stanno facendo il giro della penisola italiana con il camper, motivo per cui hanno chiamato l’iniziativa proprio “La musica che gira in camper”. Il tour è cominciato il 13 agosto a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, mentre l’ultima tappa, stando a quanto riportato dalla locandina, è fissata per il 16 settembre nel capoluogo della Sicilia.