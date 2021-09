Simone Montedoro, la malattia che gli sconvolse la vita: il rarissimo tumore

Il noto attore capitolino è stato vittima di una rarissima malattia che ha sconvolto la sua vita personale e professionale

Montedoro ha esordito sul grande schermo verso la fine del secolo scorso, grazie alla sua partecipazione nel film del regista Claudio Caligari intitolato “L’odore della notte”.

Nonostante il suo debutto come attore sia arrivato attraverso il cinema, Simone nel corso della sua carriera si è dedicato prevalentemente alla tv, dove ha preso parte a diverse fiction di successo. Su tutte spicca la sua interpretazione del capitano Giulio Tommasi in “Don Matteo”, serie all’interno della quale ha lavorato al fianco di Nino Frassica e Terence Hill.

Grazie a questo ruolo ha guadagnato molta notorietà, anche in virtù dell’ampio pubblico che la suddetta serie è in grado di attirare da ormai molti anni. Tuttavia non è stata l’unica in cui ha recitato, infatti ha preso parte alle riprese di “Distretto di Polizia”, “Provaci ancora prof” e “Salvo D’Acquisto”.

Simone Montedoro ed il rarissimo tumore

Il quarantottenne nato a Roma inoltre, negli ultimi anni ha partecipato come concorrente ad alcuni talent show, come ad esempio “Ballando con le Stelle” ed il “Cantane mascherato”. A partire dalla prossima stagione invece, sarà impegnato nelle riprese di “Tale e Quale Show”.

Carlo Conti, cioè il presentatore del format in cui i partecipanti si sfidano a colpi di imitazioni, ha ufficializzato la lista dei nomi degli sfidanti attraverso una pubblicazione sulla sua pagina di Instagram, tra cui figura proprio quello di Simone.

Quest’ultimo purtroppo, qualche tempo fa, è stato colpito da una brutta malattia chiamata “Linfoma di Hodgkin”, tumore maligno che distrugge il cosiddetto “sistema linfatico” e che ha costretto l’attore a interrompere per un periodo la sua carriera, in modo tale da potersi sottoporre alle terapie del caso. Per fortuna Montedoro ha vinto questa importantissima battaglia, tornando così a sorridere ed a svolgere quella che è la sua più grande passione.

Attualmente infatti è più attivo che mai sia sul set che, come abbiamo appena visto, sul piccolo schermo dove sta per intraprendere una nuova ed emozionante avventura, ossia quella all’interno del talent show presentato da Carlo Conti sulle frequenze di Rai 1.