Laura Chiatti, il dimagrimento preoccupante: tutta colpa di una malattia | Ecco di cosa soffre

Molti dei suoi numerosi fans si sono preoccupati per lei visto il suo rapido dimagrimento. Ecco cosa è successo alla bellissima attrice

Una volta che si sono spente le voci su una presunta crisi tra lei e Marco Bocci, la Chiatti è finita di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta a causa di un eccessivo dimagrimento che ha scaturito la preoccupazione dei suoi seguaci, i quali si sono chiesti cosa stesse succedendo alla talentuosa attrice nata a Castiglione del Lago.

Laura vive insieme a suo marito ed ai loro due figli, Enea e Pablo, proprio nella regione umbra, dove si sono trasferiti a seguito del loro matrimonio, celebrato nel luglio del 2014 presso la Basilica di San Pietro situata a Perugia.

In passato è stata protagonista di altre relazioni sentimentali con personaggi noti del mondo dello spettacolo, come per esempio quella con Silvio Muccino oppure quella seguente con l’ex modello italiano Francesco Arca.

Leggi qui -> Laura Chiatti e quella foto in intimo su Instagram: fan preoccupati

Guarda qui -> Carla Bruni, la confessione lacerante sull’AIDS: “Una lunga battaglia contro una malattia gravissima”

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

La ragione del dimagrimento di Laura Chiatti

La maggior parte dei suoi follower su Instagram hanno ipotizzato che il dimagrimento dell’attrice possa essere stato causato proprio dalla crisi avuta con suo marito. A quanto pare però, anche osservando le loro recenti pubblicazioni, tra i due le cose procedono a gonfie vele.

Recentemente l’attore ha regalato uno stupendo mazzo di fiori alla moglie, con il quale ha spazzato via ogni voce relativa ad una loro possibile rottura. Naturalmente la notizia ha fatto molto piacere ai rispettivi fans, contenti di assistere al rinnovato amore di una delle coppie più amate d’Italia.

Tuttavia, il fatto che la Chiatti sia apparsa sempre più magra sarebbe da collegare ad una nuova dieta da lei intrapresa. La decisione è stata presa a causa di alcune pesanti intolleranze alimentari che hanno fatto soffrire, e non poco, la protagonista di “Ho voglia di te”, film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia in cui ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio.

Il suo pubblico affezionato può dunque tirare un bel sospiro di sollievo, dato che la perdita di peso non è correlata alla presenza di nessuna malattia, ma semplicemente ad un cambio di dieta che ha favorito il dimagrimento vistoso della consorte di Marco Bocci.