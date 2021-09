Albano Carrisi, di nuovo ai ferri corti con Romina Power: la situazione sfugge di mano

Si è accesa una nuova polemica in casa Carrisi, a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dalla compagna del cantante pugliese

Il tormentone legato alle vicende di Al Bano e Romina dura da tantissimi anni, nel corso dei quali ci sono stati litigi e riavvicinamenti continui. La loro storia d’amore è terminata sul finire degli anni novanta, a distanza di quasi tre decenni dal matrimonio.

L’artista di Cellino San Marco ha saputo far fronte alle varie indiscrezioni senza perdere di vista la sua brillante carriera. Al fianco di quella musicale però, il settantottenne negli ultimi tempi ha abbinato anche quella televisiva, comparendo sempre più spesso all’interno di alcuni dei programmi più seguiti in onda sul palinsesto nostrano.

Dopo la sua esperienza a “The Voice Senior” insieme a sua figlia Jasmine, nella prossima stagione il cantante è pronto a cimentarsi nel talent show condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle”. Di recente ha dichiarato di non ritenersi un grande ballerino, tuttavia ha comunque sottolineato che, con lui in pista, le risate saranno assicurate.

La polemica che non si è mai spenta

A riaccendere la miccia sono state delle recenti dichiarazioni rilasciate da Loredana Lecciso sulle pagine del settimanale “Oggi”. Lei ed Al Bano hanno parlato delle origini del loro amore, risalenti all’inizio degli anni duemila.

La showgirl però, ad un certo punto dell’intervista si è resa autrice di un’affermazione che potrebbe sembrare una vera e propria frecciatina: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”.

Romina infatti, non avrebbe reagito benissimo alle parole di Loredana, in quanto si è sentita chiamata in causa da certe accuse. Secondo alcune fonti sembra che la Power avrebbe chiesto al suo ex marito di fare qualcosa per risolvere la situazione, ma Al Bano si sarebbe rifiutato.

Questa vicenda sarebbe il motivo per cui la Power non si è recata nella tenuta dell’artista in Puglia per le vacanze estive, anche se questa notizia non ha ricevuto alcuna conferma da nessuna delle parti chiamate in causa.