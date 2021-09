Paolo Bonolis, il dramma famigliare che l’ha sconvolto: “Un problema cardiaco”

Paolo Bonolis ha sofferto terribilmente per via di un problema cardiaco che ha colpito un membro della sua famiglia

Mentre la nuova stagione di “Avanti un altro” è ancora in fase di preparazione, la moglie di Bonolis ha debuttato come opinionista al “Grande Fratello Vip”. Al suo fianco c’è Adriana Volpe, vecchia conoscenza del reality show. Alla guida troviamo il confermatissimo direttore della rivista settimanale “Chi”, Alfonso Signorini.

Per la Bruganelli si tratta di una delle esperienze di maggior rilievo nella sua breve carriera televisiva, anche se il conduttore del programma ha riposto la massima fiducia nei suoi confronti, nella speranza che grazie al contributo della donna il pubblico da casa possa avere un motivo in più per rimanere incollato allo schermo.

Se Sonia riuscisse a conquistare le simpatie dei telespettatori, le probabilità di una sua riconferma in qualche trasmissione targata Mediaset aumenterebbero vertiginosamente. Sui social network è già molto seguita, soprattutto sulla piattaforma di Instagram dove possiede un profilo che conta la cifra di oltre seicentomila followers.

Leggi qui -> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Guarda qui -> Sonia Bruganelli e la foto inedita con il conduttore: Paolo Bonolis come l’avrà presa?

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

La sofferenza di Paolo Bonolis

Lo showman ha messo al mondo cinque figli, di cui tre nati dal matrimonio con l’opinionista del Grande Fratello Vip. Tra essi c’è Silvia, la primogenita della Bruganelli che quest’anno è diventata maggiorenne.

Quest’ultima ha avuto dei seri problemi di salute fin dalla nascita, come rivelato da Bonolis nel corso di un’intervista pubblicata sulle colonne de “Il Messaggero”. Paolo, senza nascondere la sua emozione, ha dichiarato: “Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni, il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”.

Anche Sonia ha parlato della figlia, aprendo il suo cuore alla rivista “Gente”: “Quando mi sono sposata ero incinta di tre mesi. Silvia è stata l’evento che ha sconvolto la mia vita. All’inizio ci ha spaventato, è stata un uragano nella nostra esistenza”.

In seguito invece, la moglie del presentatore di “Avanti un altro” ha concluso il suo discorso ricordando l’immediato post nascita: “Quando è nata aveva un problema cardiaco e ha dovuto subire alcuni interventi. Durante una di queste operazioni ci sono state delle complicazioni e lei ha riportato alcuni problemi motori”, ha chiosato la quarantasettenne.