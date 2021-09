Sapete chi è il marito di Cristel Carrisi? È uno degli uomini più ricchi del mondo | Ecco di chi si tratta

Il marito della figlia di Al Bano e Romina è uno degli uomini più ricchi al mondo. Scopriamo insieme l’identità dell’uomo

Cristel è la terza figlia nata dalla relazione tra i due celebri cantanti. Prima di lei sono venuti al mondo Ylenia (tragicamente scomparsa nel 1993) e Yari, mentre meno di due anni dopo è arrivata la più piccola dei quattro, ovvero Romina Junior.

Nata a Cellino San Marco, paese d’origine di suo padre, la ragazza è entrata a far parte del mondo dello spettacolo grazie alla musica. Dal 2005 al 2010 ha pubblicato due album, intitolati rispettivamente “I promise” e “Il tempo, il nulla, l’amore ed io…”. Tuttavia la trentacinquenne ha attuato un cambio di rotta, abbandonando la carriera musicale per intraprendere quella televisiva.

Nel 2015 ha condotto lo “Zecchino d’oro”, mentre più recentemente ha presentato un evento dedicato ai cinquantacinque anni di carriera di suo padre, in una serata trasmessa sulle frequenze di Canale 5 che è stata chiamata “55 passi nel sole”.

Il marito di Cristel Carrisi

La figlia di Al Bano e Romina si è sposata a Lecce nel settembre del 2016 insieme ad un uomo che è tra i più ricchi al mondo. Il suo nome corrisponde a quello di Davor Luksic, un imprenditore croato con origini cilene dal quale ha avuto due figli.

I loro bambini si chiamano Kay Tirone e Cassia Ylenia, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. La nascita dei nipotini ha reso entusiasta il noto cantante di Cellino San Marco che ha trattenuto a stento l’emozione. Cristel ha conosciuto il suo attuale marito nel 2012, dopo che gli è stato presentato dalla sua migliore amica, Carolina, che tra l’altro è stata anche sua testimone di nozze insieme alla sorella Romina Junior.

Il loro primo incontro è avvenuto a New York e per un periodo i due hanno intrapreso una relazione a distanza, fattore che per la conduttrice non ha mai costituito un ostacolo. Davor è il secondo imprenditore più abbiente della Croazia, vantando un patrimonio che si aggira intorno ai centosettanta milioni di euro. Per quel che riguarda la sua famiglia invece, si tratta di una delle più antiche del Sud America, con un capitale di oltre sedici miliardi.