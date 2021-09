Gabriel Garko, la distruttiva scoperta confessata: “Lei ha un problema di salute”

L’ex modello piemontese ha scoperto di essere affetto da una malattia. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta

In una recente intervista concessa al settimanale “Chi”, a parlare di Gabriel è stata la sua ex, Adua Del Vesco. In realtà, dopo il coming out dell’attore, è venuto a galla che si è trattato di una storia finta, ovvero studiata a tavolino, ma comunque tra i due c’è stato un grandissimo ed innegabile affetto.

Tuttavia, stando alle parole dell’ex gieffina il loro rapporto si è ‘congelato’. È diverso tempo infatti, che lei non ha notizie del noto attore italiano: “Sinceramente non so che fine abbia fatto. Mi dispiace molto, magari lo inviteremo a Casa Chi. Io non ho nessun problema con lui, anzi: gli voglio e gli vorrò sempre un gran bene”.

Per ora Garko non ha risposto alle parole che la ventottenne ha rilasciato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, il quale al momento è impegnato alla conduzione della sesta edizione del Grande Fratello Vip che ha aperto i battenti lo scorso lunedì 13 settembre.

Leggi qui -> Marcella Bella, la confessione sulla malattia lacerante: “L’ictus ha colpito metà del suo volto”

Guarda qui -> Gabriel Garko in lutto: il dolore raccontato sui social

Leggi qui -> Riccardo Scamarcio, la malattia che l’ha distrutto: nessuno dovrebbe provare un dolore tale

Gabriel Garko e la scoperta della malattia

Qualche anno fa, un’ospitata di Gabriel nel programma guidato da Massimo Giletti “L’arena” ha fatto molto discutere, in quanto l’ex modello è apparso in tv con la faccia piuttosto gonfia. A seguito delle molte polemiche però, ha deciso di intervenire in prima persona attraverso un articolo pubblicato da “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Ha spiegato che, durante un viaggio in aereo, ha riscontrato alcuni problemi respiratori che l’hanno portato a prendere la decisione di consultare un dottore, il quale dopo la visita gli ha risposto: “Lei ha un problema di salute”. Successivamente Garko ha tentato con delle terapie, ma vista l’inefficacia ha scelto di cambiare medico. Quest’ultimo gli ha diagnosticato dei problemi alla tiroide, i quali hanno provocato diversi disturbi alla carriera del quarantanovenne.

Verso la fine del suo discorso invece, Gabriel si è scagliato all’attacco di coloro che hanno sfruttato le sue condizioni per pubblicare immagini e scrivere articoli sul suo conto, anche se in seguito ha ringraziato gli stessi perché gli hanno permesso di scoprire chi fossero i veri amici di cui può fidarsi.