Sapete dove vive Katia Ricciarelli? Vi lascerà senza parole

In molti si saranno chiesti senz’altro dove abita la straordinaria artista italiana. Andiamo a scoprirlo insieme

Nata a Rovigo nella seconda metà degli anni quaranta, la Ricciarelli ha esordito su un importante palcoscenico nel 1969, dopo aver terminato gli studi al Conservatorio.

Nel giro di poco tempo Katia ha riscosso un successo strepitoso, per merito della sua incredibile voce con la quale ha incantato le platee dei più prestigiosi teatri sparsi in giro per il pianeta, tra cui quelli di Londra, di Chicago, di New York e tanti altri ancora. Nel suo passato ci sono state due grandi relazioni amorose, anche se la celebre cantante non ha mai messo al mondo figli.

La prima fu quella con José Carreras, uno dei “Tre tenori” insieme a Placido Domingo ed al grande Luciano Pavarotti. Successivamente invece, per l’esattezza nel gennaio del 1986, la Ricciarelli è salita sull’altare con lo storico conduttore televisivo Pippo Baudo, insieme al quale è rimasta fino al 2004, ossia tre anni prima del divorzio ufficiale.

Ecco dove vive Katia Ricciarelli

Katia ha parlato dello showman siciliano proprio recentemente, durante le riprese del Grande Fratello Vip, affermando di volergli ancora bene e che per lui ci sarà sempre. Al momento infatti, lei si trova all’interno della casa più seguita d’Italia, dove sta partecipando come concorrente al reality show condotto da Alfonso Signorini sulle frequenze di Canale 5.

Il soprano è già finita al centro delle attenzioni a causa di alcune sue dichiarazioni ritenute alquanto sopra le righe, anche se per adesso non sembrano esserci provvedimenti disciplinari ai suoi danni nell’immediato futuro. Come ben sappiamo però, il programma targato Mediaset ci ha sempre riservato diverse sorprese, pertanto non possiamo escludere nessuna ipotesi.

La settantacinquenne veneta possiede una bellissima casa sulle sponde del Lago di Como dove vive in solitudine. In realtà però, così sola non è, in quanto con lei c’è la sua amata cagnolina con cui condivide le giornate in compagnia. Non conosciamo molti dettagli della sua abitazione, tuttavia possiamo notare un bellissimo pianoforte dal quale può ammirare un panorama mozzafiato grazie alle ampie vetrate poste al suo fianco.