Fabrizio Corona attacca il grande cantante: parole che uccidono da dentro

L’imprenditore siciliano si è lanciato all’attacco di un grande cantante italiano, gettando nei suoi confronti una serie di accuse

Ancora una volta Corona è terminato sotto la luce dei riflettori e nuovamente a causa di alcune sue dichiarazioni al vetriolo. L’ex re dei paparazzi non smette di catalizzare le attenzioni dei media, e non solo, nei suoi confronti, grazie alla sua lingua più tagliente di una lama.

Tra le tante critiche da lui dispensate c’è però di mezzo anche una notizia che, almeno all’apparenza, sembra molto positiva. Fabrizio ha infatti fatto pace con Nina Moric, dopo i tanti dissidi che i due hanno avuto negli anni passati. Stando ad alcune recentissime indiscrezioni, sembra che la coppia abbia deciso addirittura di tornare a vivere insieme.

La bellissima modella croata infatti, sarebbe tornata nella casa del suo ex, portando naturalmente con sé il figlio Carlos. La scelta è stata presa proprio in favore del loro unico erede, che al giorno d’oggi ha diciannove anni compiuti tra l’altro poco più di un mese fa.

Fabrizio Corona si scaglia duramente contro il noto cantante

Quando a Fabrizio qualcosa non torna oppure non è di suo gradimento lo ha sempre espresso a chiare lettere, spesso utilizzando anche dei toni alquanto forti ed accesi. Non molte settimane fa si era scagliato all’attacco di Aurora Ramazzotti e del format da lei proposto sui suoi canali social, mentre ancor più recentemente a finire al centro del suo mirino è stato un cantante.

Stiamo parlando di Fedez, marito di Chiara Ferragni, il quale ha subito la furia verbale di Corona: “Sei già uscito una volta con la Lambo a distribuire soldi a quelli che tu consideri poveri. Qui di sorrisoni non è che sei riuscito a strapparne, piuttosto hai mostrato il tuo vero e sincero disvalore: lo snobbismo”.

Subito dopo, nel proseguo del suo lungo messaggio caricato tra le Instagram Stories, l’imprenditore catanese ha concluso affondando ulteriormente il suo colpo ai danni del marito di Chiara Ferragni: “Il tuo format – da autore – più riuscito è la pantomima grottesca della famiglia che metti ogni giorno in scena sui social. Quindi l’applauso te lo facciamo noi… Clap clap”.