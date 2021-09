Massimo Ranieri, conoscevate la moglie Franca Sebastiani? È morta dopo un brutto tumore | Ecco chi era

La moglie di Massimo Ranieri si chiamava Franca Sebastiani. La donna è morta alcuni anni fa a causa di un brutto tumore

La voce del celebre artista nato a Napoli ha conquistato milioni di appassionati di musica, i quali sono rimasti impressionati dallo smisurato talento da lui posseduto. La sua vocazione è emersa fin dai primi anni di vita, tanto che il suo debutto è arrivato prima del compimento della maggiore età.

Brani come “Perdere l’amore” e “Erba di casa mia” sono rimasti impressi nella storia della canzone nostrana. Il primo dei due pezzi appena citati gli è valso anche la vittoria della trentottesima edizione del Festival di Sanremo, piazzandosi sul gradino più alto del podio davanti a Toto Cutugno ed a Luca Barbarossa. Fino ad oggi Massimo ha pubblicato un totale di trentuno album, di cui ventitré in studio, quattro raccolte e quattro live.

Il suo straordinario successo è evidenziato anche dagli oltre quattordici milioni di dischi venduti al mondo, numeri da capogiro che lo collocano di diritto tra i cantanti più influenti della nostra amata penisola.

Franca Sebastiani, la moglie di Massimo Ranieri

La vita di Massimo è stata sicuramente caratterizzata dalle tante soddisfazioni che il suo lavoro gli ha donato, tuttavia una parte importante l’ha rivestita anche la storia d’amore con la sua ex moglie, la cantante italiana Franca Sebastiani.

Quest’ultima è venuta a mancare nel 2015, quando è stata colpita da un tumore che è risultato fatale. Nel corso della loro relazione, i due hanno messo al mondo una figlia di nome Cristiana, nata all’inizio degli anni settanta. Per molti anni però, l’artista non ha riconosciuto sua figlia per paura di compromettere la sua carriera, fino a quando non ha cambiato idea nel 1995, riconoscendola finalmente come erede.

Nonostante Franca abbia sofferto molto per questa cosa, prima di morire ha parlato di Ranieri, spendendo per lui delle bellissime parole: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto”.