Albano Carrisi, la folgorante confessione: “Un tumore alla prostata, poi un infarto, quindi un’ischemia”

Il celebre artista nostrano si è reso autore di una confessione da brividi. Andiamo a scoprire insieme le sue parole

A partire dal prossimo 16 ottobre Al Bano farà il suo ritorno sul piccolo schermo, dove è atteso da una nuova ed entusiasmante esperienza. Lo scorso anno lo ricordiamo nei panni di giudice in quel di “The voice senior”, dove è stato affiancato da sua figlia Jasmine.

Tra qualche settimana invece, il cantante di Cellino San Marco approderà alla corte di Milly Carlucci, presentatrice di “Ballando con le Stelle”. Nonostante l’età che avanza, Carrisi ha accettato comunque la proposta di prendere parte al talent show che va in onda da diversi anni sulle frequenze di Rai 1, mettendosi così in gioco per l’ennesima volta della sua lunga carriera.

In passato infatti, l’ex marito di Romina Power ha partecipato a programmi come “L’Isola dei Famosi”, dove la sua tenuta fisica è stata messa a dura prova dalle avversità di un reality duro e faticoso come lo è quello che si svolge sulle spiagge dell’Honduras.

La confessione di Al Bano

Recentissimamente il settantottenne pugliese ha rilasciato un’intervista sulle pagine de “Libero Quotidiano”, durante la quale ha parlato della sua vita a trecentosessanta gradi, dal lavoro alla famiglia, passando per le sue condizioni di salute.

Proprio in merito a queste ultime, il cantante ha dichiarato di averne passate di tutti i colori: “Ho superato dapprima un tumore alla prostata, poi un infarto, quindi un’ischemia che non è stata fatale soltanto perché stavo prendendo medicine per il precedente infarto, pillole che mi hanno salvato la vita, infine un edema alle corde vocali che ha rischiato di mettere fine alla mia carriera”.

Come se tutto ciò non bastasse, lo scorso anno anche lui è stato vittima del Covid 19, il quale tra l’altro ha impedito la partenza del tour che era in programma. Verso la fine della suddetta intervista inoltre, Al Bano ha ribadito la grande importanza dei vaccini: “Sono le uniche armi per difenderci da tutto, non solo dal Covid”. L’artista non è stato l’unico colpito dal virus della sua famiglia, infatti è stata contagiata anche sua figlia Jasmine, fortunatamente senza gravi ripercussioni.