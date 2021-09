Laura Pausini, la malattia in famiglia che l’ha devastata: il fatto è da lacrime

Laura Pausini è stata colpita da un dolorosissimo lutto causato da una terribile malattia che ha devastato la sua famiglia

Il tragico evento di cui stiamo parlando risale a qualche anno fa, quando la vita della Pausini e dei suoi famigliari è stata travolta da un vero e proprio dramma. La celebre cantante italiana ha manifestato tutto il suo dolore mediante un post caricato direttamente sui suoi canali social.

Laura tiene sempre aggiornati i suoi milioni di followers riguardo ai suoi progetti ed alla sua attività discografica, tuttavia condivide con essi anche le sue sensazioni ed i suoi stati d’animo. Qualche settimana fa ad esempio, la straordinaria artista ha commentato l’arrivo del mese di settembre, che per lei ha assunto le sembianze di un nuovo inizio.

Sempre nella medesima pubblicazione, la star della musica nostrana ha svelato alcuni dei suoi desideri più grandi in vista del prossimo futuro, non nascondendo però al tempo stesso le fragilità che compongono il suo carattere così speciale e sensibile di cui il pubblico si è innamorato con il passare degli anni.

Laura Pausini vittima di una tragedia famigliare

Non molti anni fa, la cantante nata a Faenza ha pianto per la scomparsa della sua nipotina, una bimba di tre anni che era la figlia di sua cugina. La morte è sopraggiunta a causa di una malattia molto rara, denominata “sindrome da delezione 1p36”.

Il dramma ha avuto luogo nel periodo pasquale del 2017, con la Pausini che ha espresso tutto il dolore nonché la vicinanza alla mamma della bambina deceduta attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social: “Questa Pasqua lascia un vuoto gigante nel mio cuore e in molte persone della mia famiglia. Ho una cugina straordinaria, una donna coraggiosa, una mamma per sempre”.

Subito dopo ha proseguito spendendo ulteriori parole all’indirizzo della parente, cercando in qualche modo di farle sentire la sua vicinanza ed il suo affetto: “Sono molto commossa perché non riesco ad immaginare il suo dolore, mi sento come se volessi respirare e non so come si fa. Non posso immaginare come possa essere per lei”, così ha concluso Laura mettendo in risalto tutta la sua sensibilità.