Elisabetta Gregoraci, il dramma che l’ha distrutta: il cancro se l’è portata via

Il cancro ha portato via la vita ad una persona estremamente cara ad Elisabetta Gregoraci. A distanza di anni, ecco il suo ricordo

Il nome della showgirl nata a Soverato di recente è stato oggetto di dibattito in rete, a seguito di alcune sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di “Domenica In”. Nell’ultima puntata del programma presentato da Mara Venier abbiamo assistito alla presenza di diversi ospiti, tra cui proprio l’ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta è intervenuta in merito alla questione Covid, esponendo il suo pensiero a riguardo. Come ben noto, lei vive insieme a suo figlio Nathan Falco a Montecarlo, dove risiede tra l’altro anche l’imprenditore piemontese. Secondo il suo parere, nel principato di Monaco c’è maggiore sicurezza, in quanto tutti coloro che lavorano in pubblico hanno già ricevuto la doppia dose, a differenza dell’Italia in cui il processo di vaccinazione è ancora in corso.

In molti sul web non hanno digerito queste esternazioni, accusando la Gregoraci, nonché lo stesso Briatore, di schierarsi sempre contro il nostro Paese. Un altro utente invece, attraverso la piattaforma di Twitter, ha fatto notare che non ha senso paragonare una Nazione di 15 mila persone ad una come l’Italia, popolata da oltre 60 milioni di abitanti.

Il ricordo struggente di Elisabetta Gregoraci

Più di un decennio fa, la conduttrice calabrese ha pianto la scomparsa di sua madre. La donna, il cui nome era Melina, è deceduta prematuramente all’età di cinquantadue anni a causa di un tumore al seno.

La tragedia ha sconvolto la vita della Greoraci, la quale non manca occasione di ricordare la mamma. Lo ha fatto anche tramite i suoi canali social, dove ha pubblicato un bellissimo post nel giorno del compleanno di Melina: “Auguri mammina mia. Buon compleanno… oggi avresti compiuto 61 anni. Te ne sei andata via troppo in fretta”.

Dopo aver espresso tutta la sua mancanza nei confronti della donna, Elisabetta ha speso delle parole toccanti in omaggio dell’amatissima mamma: “Spero che ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti… Mammina mia non abbandonarci mai abbiamo bisogno sempre della tua guida, pensaci e prega per tutti noi ci manchi tanto. Ti amo la tua Eli”.