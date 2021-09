Raffaella Carrà, l’ultima verità dopo la morte: Sergio Japino finalmente l’ha rivelato

La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto milioni e milioni di persone. Ecco le parole di Sergio Japino, suo storico compagno

Per i suoi innumerevoli fans Raffaella è una vera e propria icona immortale, il cui volto resterà impresso per sempre nella mente di tantissima gente che si è innamorata del talento della straordinaria showgirl.

Dal punto di vista artistico c’è ben poco da dire, dato che è stata in grado di esibirsi in ogni ambito con ottimi risultati, riscuotendo un enorme consenso da parte del pubblico e della critica. Lo stesso discorso vale per il suo lato umano, visto che chiunque l’abbia conosciuta l’ha definita una persona fantastica dall’animo sensibile e, soprattutto, dal cuore d’oro.

Purtroppo si è spenta lo scorso 5 luglio, al termine di una dura malattia che ha strappato la vita di quella che viene considerata la regina della tv. A starle al fianco fino all’ultimo respiro sono stati i suoi affetti più cari, oltre al suo ex compagno Sergio Japino.

La confessione di Sergio Japino

Il clamore della notizia dell’improvvisa dipartita della conduttrice nata a Bologna nella prima metà degli anni quaranta è stato senza precedenti. Da ogni parte del globo sono arrivati messaggi di cordoglio all’indirizzo della sua famiglia che è rimasta addolorata dal tragico evento.

Il primo che ha annunciato la scomparsa della Carrà è stato proprio Sergio, il quale è stato presente al suo funerale a cui hanno partecipato sia diversi personaggi noti ma anche molti semplici fans affezionati della grandissima showgirl.

Japino, all’interno del suo comunicato, ha dispensato elogi all’indirizzo di Raffaella, sottolineando ancora una volta quanto fosse stata una donna ed un’artista straordinaria: “Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza”.

Con queste parole, l’ex marito della Carrà ha rivelato il fatto che quest’ultima fosse malata già da tempo. Tuttavia, per sua stessa iniziativa, la presentatrice ha deciso di tenere tutti all’oscuro riguardo alle sue gravi condizioni di salute, in modo tale da non destare preoccupazione e di mantenere intatto il ricordo del suo splendido sorriso.