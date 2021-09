Cecilia Rodriguez prima della chirurgia: nessuno la riconoscerebbe

Anche Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ecco com’era prima

La storia d’amore tra lei ed Ignazio Moser prosegue senza alcun intoppo, come abbiamo modo di vedere dalle frequenti pubblicazioni che i due caricano sulle rispettive pagine social. Dopo aver trascorso delle fantastiche vacanze insieme, i due sono rientrati nella loro casa di Milano, dove vivono insieme già da qualche tempo.

A partire dal loro primo incontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la coppia ha visto crescere il sentimento a dismisura, tanto che gli appassionati di cronache rosa vedono un possibile matrimonio all’orizzonte. L’ex ciclista e la modella passano gran parte del tempo insieme, dedicandosi a vicenda gesti e frasi amorose.

Al tempo stesso però, la Rodriguez non trascura le sue varie attività lavorative. Qualche giorno fa si è recata con i fratelli presso la Milano Fashion Week, per sponsorizzare la loro nuova linea di abbigliamento, chiamata “Hinnominate”. Anche sui social network resta attivissima, in particolar modo su Instagram dove gestisce una pagina seguita da quasi quattro milioni e mezzo di followers.

Cecilia Rodriguez ed il ritocchino estetico

Al giorno d’oggi, nel mondo dello spettacolo quello della chirurgia estetica è un fenomeno più che diffuso, in quanto la società moderna ed i media impongono determinati canoni di bellezza con i quali è più semplice emergere tra la massa.

Dei ritocchi a cui si è sottoposta Belen ne siamo tutti a conoscenza, ma a quanto pare anche sua sorella più piccola non è voluta essere da meno. Qualche tempo fa, il tg satirico di “Striscia la Notizia” ha realizzato un servizio su Cecilia, mostrando le differenze tra il periodo del suo arrivo in Italia ed il presente.

A quanto pare, stando ai risultati dello scanner test, la modella sud americana ha sfruttato la chirurgia per regalarsi un seno più abbondante e armonioso. Tuttavia, sempre secondo il responso del servizio del programma targato Mediaset, la Rodriguez avrebbe fatto anche qualche modifica al naso, in modo da renderlo più sottile e meno marcato. La trentunenne ha però smentito quest’ultima voce, affermando che l’unica cosa che ha ritoccato è stato il suo decolté.