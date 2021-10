Avete mai visto Claudio Baglioni al mare? Spunta la foto che lascia senza parole

Lo straordinario cantante italiano è stato immortalato al mare in costume da bagno. Ecco la foto che ha stupito tutti

Artista di fama internazionale, la voce con cui Baglioni ha stregato e conquistato milioni di amanti della musica è unica ed inconfondibile, ma soprattutto inimitabile. Con quaranta album all’attivo, di cui sedici incisi in studio, è senza alcuna ombra di dubbio uno dei cantanti più prolifici del nostro Paese.

Oltre a saper cantare però, Claudio è anche un talentuoso musicista, dato che sa suonare con maestria diversi strumenti, tra cui il pianoforte, la chitarra e la tastiera. A renderlo ancora più straordinario c’è il fatto che ha acquisito tale abilità come autodidatta. Il suo primo singolo è arrivato verso l’inizio degli anni settanta, cominciando così un’ascesa inarrestabile che lo ha portato ai vertici della canzone italiana.

Data la sua enorme popolarità e simpatia che riscuote da sempre nei confronti del pubblico, Baglioni è stato scelto dalla Rai come presentatore e direttore artistico della sessantottesima e della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, vinte rispettivamente dalla coppia Moro – Meta e da Mahmood.

Claudio Baglioni in tenuta da mare

Il grande artista nato a Roma è padre di un figlio, il cui nome corrisponde a quello di Giovanni. Quest’ultimo è nato nel maggio del 1982 dalla storia tra Claudio e la cantautrice italiana Paola Massari. È proprio in omaggio al suo unico erede che il settantenne ha inciso il singolo intitolato “Avrai”.

Dopo la separazione con la sua ex, Baglioni si è unito a Rossella Barattolo, donna con cui sta insieme ancora oggi. Qualche tempo fa, la coppia è stata immortalata in alcune foto che il settimanale “Chi” ha pubblicato in esclusiva. Negli scatti in questione possiamo vedere i due che si rilassano sulla barca tra un tuffo ed un altro.

A catturare l’attenzione dei tantissimi fans di Claudio però, è senz’altro il suo outfit da mare. Ha sfoggiato infatti uno slip completamente bianco, con cui ha messo in mostra il suo fisico che ancora tiene botta nonostante l’avanzare degli anni. Della stessa tonalità sono anche l’asciugamano ed il cappellino portato per proteggersi dal sole cocente di un’estate caldissima.