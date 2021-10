Federica Pellegrini, mostra le ferite sul suo corpo: “È colpa di…”

Federica Pellegrini ha mostrato ai suoi tantissimi fans alcune ferite sul suo corpo. Andiamo a scoprire insieme come se le è provocate

Di recente la “Divina” è stata ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin, dove ha avuto luogo una lunga chiacchierata con la padrona di casa di “Verissimo”. Durante le riprese della trasmissione infatti, è andata in scena l’intervista in cui la Pellegrini ha svelato le sue intenzioni per il futuro.

Come aveva già accennato nei mesi scorsi, Federica ha ribadito nuovamente la sua volontà di ritirarsi definitivamente dall’agonismo al termine della stagione in corso. Un paio di mesi fa ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove si è resa protagonista di un’ennesima impresa, essendo riuscita a raggiungere la finale dei 200 mt stile libero per la quinta volta in carriera.

La nuotatrice inoltre, sempre nel corso della medesima intervista, ha anche confessato di avere una relazione sentimentale con il suo allenatore, Matteo Giunta, affermando che se non fosse stato per lui si sarebbe già ritirata da tempo: “Ha sopportato le paranoie di atleta prima delle gare. Il nostro legame è stata la nostra forza, ha reso tutto più bello”.

Le ferite sulle gambe di Federica Pellegrini

Al momento dunque, Federica sta vivendo una bellissima storia d’amore, che finalmente è stata resa pubblica. Nell’ambiente lo sapevano già tutti, ma lei ha preferito aspettare la fine degli impegni sportivi per dichiararlo al mondo intero.

Tuttavia Matteo non è l’unico amore della sua vita, dato che la “Divina” è estremamente legata anche ai suoi cagnolini. Come possiamo vedere dai suoi canali social, una delle sue più grandi passioni è proprio quella per gli animali, anche se talvolta possono rendersi artefici di piccoli “dispetti”.

Non molto tempo fa, la Pellegrini ha pubblicato una foto in cui ha mostrato dei lunghi segni su una sua gamba. La “ferita”, appunto, è stata provocata dal suo bulldog bianco, come ha scritto lei stessa nella didascalia: “Si è colpa di Rocky”. Ovviamente per il suo amato amico a quattro zampe sono stati soltanto dei semplici gesti d’affetto nei confronti della padrona, dato che è risaputo che i cani possono riservare spesso delle “accoglienze” alquanto calorose.