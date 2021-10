Nuova fiamma per Alberto Matano: gli indizi che non lasciano dubbi

Il presentatore de “La vita in diretta” potrebbe aver trovato la sua nuova fiamma. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta

La puntata odierna del programma di approfondimento condotto da Matano è stata più breve rispetto al solito, essendo cominciata soltanto alle ore 18:00. Prima dell’appuntamento con la “Vita in diretta” infatti, è stata trasmessa la preghiera per la pace di Papa Francesco.

Ormai la fascia pomeridiana di Rai 1 è dominata dal giornalista calabrese, il quale attraverso la sua professionalità ha scalato rapidamente le gerarchie dell’emittente televisiva di Stato, diventando in tal modo uno dei volti più rispettati e conosciuti nell’ambiente, oltre ad essere uno dei conduttori più amati dal pubblico da casa.

Tra poco più di una settimana invece, Alberto sarà impegnato anche nel programma diretto da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”, dove per il secondo anno consecutivo è stato confermato come opinionista, al fianco di Roberta Bruzzone e di Alessandra Mussolini.

Alberto Matano, nuovo amore in vista?

L’ex mezzo busto del TG 1 è finito spesso al centro delle cronache rosa, soprattutto perché la sua vita privata è avvolta da un alone di mistero. Difficilmente si è sbilanciato in merito alle questioni di cuore, preferendo far parlare di lui soltanto in merito alla sua attività professionale.

I più attenti tuttavia, hanno notato il particolare feeling che c’è tra lui ed un altro personaggio noto del piccolo schermo, ossia la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Quest’ultima infatti, commenta spesso le foto che lo showman pubblica sui suoi profili social, in particolar modo sulla piattaforma di Instagram, dove condivide con i suoi fans diversi contenuti.

Proprio in uno degli ultimi scatti caricati da Matano, risalente appena ad un paio di giorni fa, la bella trentanovenne dai capelli rossi ha lasciato un commento che recita: “Ma quei pettorali sono legali?”, il complimento della Delogu rivolto all’indirizzo del suo collega.

Nonostante i vari apprezzamenti che Andrea dispensa nei confronti del conduttore, i due sembrano essere soltanto ottimi amici e nulla di più. In un’intervista risalente a qualche tempo fa, rilasciata sulle pagine del settimanale “Chi”, Alberto ha confessato di essere fidanzato con una donna, di cui però non ha voluto svelare l’identità.