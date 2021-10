Federica Pellegrini, il gravissimo tradimento al compagno di vita: beccata a letto con…

Campionessa in vasca, traditrice a letto: il fidanzato di Federica Pellegrini l’ha sorpresa a letto con un altro. Ecco chi è l’uomo che ha fatto perdere la testa all’ex nuotatrice

Federica Pellegrini è stata la più grande nuotatrice della storia italiana. Oggi ha 33 anni e si sta reinventando come donna di spettacolo: la si vede spesso in Tv e le sue love story riempiono le riviste di gossip, come quella volta che ha tradito il suo fidanzato.

Al di là della sua vita privata, l’atleta Federica Pellegrini non si discute: i numeri e la sua carriera parlano per lei e la consacrano inevitabilmente come una delle nuotatrici più vincenti della storia dello sport internazionale. È stata 129 volte campionessa italiana, 7 volte campionessa d’Europa, 6 volte campionessa del mondo e 1 volta campionessa olimpica.

Il mese scorso la Pellegrini ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico e con tutta probabilità continuerà a dedicarsi alla Tv: già da qualche anno la vediamo prendere parte a programmi televisivi d’intrattenimento. Nel 2019 è stata giudice del talent-show “Italia’s Got Talent” e nel 2021 si è cimentata alla conduzione del programma “Le Iene“, su Italia 1.

Il fidanzato l’ha trovata a letto con un altro uomo

La storia risale al 2011, quando Federica Pellegrini era fidanzata con il nuotatore Luca Marin. I due convivevano assieme a Parigi ed avevano già iniziato a parlare di matrimonio, fino a quando non sono partiti per Shanghai, in Cina, per disputare insieme i campionati mondiali di nuoto.

Proprio a Shanghai, però, nell’albergo dove erano riuniti tutti gli atleti, la nuotatrice italiana ha fatto la conoscenza di un altro sportivo come lei, il nuotatore Filippo Magnini (nella foto). Tra i due è scoppiata la scintilla e il povero Luca Marin ha dovuto assistere alla scena.

Proprio l’ex fidanzato di Federica ha raccontato l’episodio: “Sospettavo che c’era qualcosa che non quadrava. Non la trovavo più così sono salito in camera di Filippo Magnini e ho iniziato a bussare“. Il resto della scena potete immaginarvelo: quando hanno aperto la porta Luca Marin si è trovato di fronte il suo amico Filippo a letto con la sua fidanzata.

La relazione tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è durata fino al 2017, anno in cui la coppia ha deciso di rompere. Oggi Federica è di nuovo fidanzata. Sapete con chi? Si chiama Matteo Giunta ed era il suo allenatore di nuoto!