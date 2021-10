Gigi D’Alessio, dai debiti al dramma del tumore ai polmoni: ecco oggi come sta

La vita del noto cantante napoletano è stata caratterizzata da diversi momenti bui, a partire dalla malattia fino ad arrivare ai debiti

Nel passato dell’artista partenopeo ci sono una serie di eventi che hanno letteralmente sconvolto la sua esistenza, a causa del tanto dolore che gli hanno provocato. Gigi tuttavia, ha dimostrato di essere un uomo forte e determinato, al punto di non lasciarsi abbattere nemmeno di fronte alle avversità del destino.

Al giorno d’oggi si può definire infatti una persona felice, anche grazie alla maternità che sta affrontando la sua nuova fidanzata, una giovane ragazza che si chiama Denise Esposito. Quest’ultima era una sua semplice fan, fino a quando tra i due è scattata la scintilla che in breve tempo ha fatto esplodere un sentimento profondo.

Proprio in questi giorni è stato però un altro figlio di D’Alessio a catturare tutta l’attenzione generale, ovvero Luca, il quale sta partecipando alla scuola di “Amici di Maria De Filippi”, dove si è già reso protagonista di alcuni aspri diverbi con l’insegnante di canto Rudy Zerbi, perno fondamentale della trasmissione presentata dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Il dolore di Gigi D’Alessio

Se attualmente sta trascorrendo uno dei periodi più felici della sua vita, tempo fa Gigi ha sofferto per alcuni motivi che non gli hanno fatto dormire sonni tranquilli. Il primo è legato all’accumulo di un debito pesantissimo, che secondo diverse fonti ammonterebbe a circa venticinque milioni di euro.

Lo stesso cantante ha rivelato che le cause del debito coincidono con una serie di investimenti sbagliati, oltre alla sfortuna ed alla sua eccessiva “bontà d’animo”. Tuttavia, secondo l’artista le cifre non sarebbero così elevate, ma comunque si è impegnato per estinguere questo debito nel giro dei prossimi anni.

Come se non bastasse però, D’Alessio ha dovuto fronteggiare anche la scomparsa del fratello, un uomo che si chiamava Pietro e che si è spento per sempre per colpa di un brutto tumore ai polmoni che lo ha colpito circa dieci anni orsono. Questa terribile malattia ha tormentato la vita dell’ex marito di Anna Tatangelo, il quale per la medesima causa ha perso anche i suoi genitori.