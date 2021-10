Marta Flavi e la rivelazione che ha sorpreso tutti: “Se morissi ora…”

Marta Flavi, durante una recente intervista, ha sorpreso tutti con una rivelazione clamorosa. Scopriamo insieme le sue parole

La conduttrice televisiva nata a Roma all’inizio degli anni cinquanta ha esordito sul piccolo schermo nel 1981. A partire da quel periodo ha cominciato a prendere parte ad alcuni programmi in onda sui canali Rai, tra cui spiccano “Linea Verde” e “Tutti per uno”.

La consacrazione definitiva però, la Flavi l’ha raggiunta con il suo approdo sulle reti Mediaset, dove ha guidato per sei stagioni uno dei format più seguiti all’epoca, intitolato “Agenzia matrimoniale”. Dopo il successo di quegli anni però, Marta si è allontanata man mano sempre di più dalla televisione, concedendo soltanto talvolta delle ospitate sporadiche.

La sua ultima esperienza degna di nota risale al 2010, quando ha presentato “Unomattina Weekend”, mentre nel 2020 ha preso parte ad un episodio del game show di Rai 1 “I soliti ignoti”.

La confessione scioccante di Marta Flavi

Molto riservata sul capitolo legato alla sua sfera personale, la presentatrice è stata sposata con Maurizio Costanzo, attuale marito di Maria De Filippi. Il loro matrimonio è durato circa sei anni, ovvero nel periodo che va dal 1989 fino al 1995.

Appena una manciata di giorni fa invece, la Flavi è stata ospite di Serena Bortone all’interno del suo programma “Oggi è un altro giorno”. Durante l’intervista ha parlato, tra le varie cose, proprio del suo ex marito, affermando di non essersi pentita di nulla, o quasi: “Non ho rimpianti, rifarei tutto ma in tempi più stretti, magari mi separerei prima. Gli uomini dopo poco tempo iniziano a rilassarsi e andare in down, noi donne no, siamo sempre carine”.

Stando alle sue parole, il noto giornalista nato a Roma si sarebbe “rilassato” un po’ troppo, anche se in realtà non è questo il motivo per cui si sono lasciati. Come ben sappiamo infatti, all’epoca Maurizio perse la testa per Maria, la quale per qualche tempo fu addirittura la sua amante.

Verso la parte conclusiva della suddetta intervista, la settantenne ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato di stucco sia la padrona di casa che i tanti telespettatori del programma: “Se morissi ora direi grazie, ho avuto una bellissima vita”.