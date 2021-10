Si chiama Irene ed è la fotocopia di Mara Venier: ecco chi è

Mara Venier ed Irene sembrano due gocce d’acqua per la loro incredibile somiglianza. Ma chi è la ragazza in questione? Scopriamolo insieme

La puntata odierna di “Domenica In”, storico format targato Rai condotto dalla Venier, è durata soltanto meno di un’ora, come annunciato dalla stessa presentatrice all’inizio delle riprese.

Il motivo è legato alla messa in onda del match di Euro Nations League disputatosi tra Italia e Belgio, valevole per la finale del terzo e quarto posto. Per la cronaca, la partita è stata vinta dalla Nazionale azzurra con il risultato di 2 a 1, conquistando in tal modo il gradino più basso del podio ai danni della selezione guidata da Roberto Martinez.

Nel poco tempo che la zia Mara ha avuto a disposizione ha comunque invitato degli ospiti di prim’ordine, ovvero l’intero cast di “Ballando con le Stelle”, compresa la conduttrice Milly Carlucci ed i giudici del talent show di Rai 1 che aprirà i battenti sabato prossimo.

Ecco chi è Irene, la ragazza che tanto assomiglia a Mara Venier

All’interno della nuova edizione di Ballando con le Stelle ci saranno alcune novità importanti. Una di queste è la presenza di una nuova opinionista, ossia Alessandra Mussolini, la quale nel 2020 aveva già preso parte al programma di Milly Carlucci ma come concorrente.

Tra i partecipanti di quest’anno invece ci sono dei nomi di alto livello, tra cui spiccano senza alcuna ombra di dubbio quelli di Al Bano, Arisa, Morgan, Andrea Iannone e Sabrina Salerno, tutti presenti quest’oggi nello studio del contenitore domenicale guidato dalla settantunenne.

A nominare per la prima volta Irene è stata la stessa Venier, proprio durante le riprese di una puntata di “Domenica In”. La ragazza non è altro che la figlia di sua sorella, Roberta Povoleri, pertanto è la nipote della nota presentatrice televisiva veneziana.

Capelli biondi ed occhi azzurri, la ventunenne è estremamente somigliante alla sua zia, con la quale condivide un’indiscutibile bellezza. Per il momento la giovane è lontana dal mondo dello spettacolo, motivo per cui sul suo conto non si hanno molte notizie. Grazie ad alcune pubblicazioni su Instagram però, abbiamo scoperto che è una grande appassionata di viaggi e di animali.