Kate Middleton è di nuovo incinta: la reazione della regina Elisabetta è impensabile

Stando a diverse indiscrezioni, Kate Middleton sarebbe incinta del suo quarto figlio. Scopriamo insieme la reazione della regina Elisabetta

Negli ultimi giorni è circolata in rete una notizia che ha fatto scalpore in tutto il Regno Unito e non solo. La duchessa di Cambridge infatti, nonché consorte del principe William, sarebbe nuovamente in dolce attesa.

Fino ad oggi la coppia ha dato alla luce tre figli, i quali si chiamano George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles, nati rispettivamente nel 2013, nel 2015 e nel 2018. Il matrimonio invece, è stato celebrato presso l’abbazia di Westminster, uno dei principali luoghi di culto britannici, nel mese di aprile del 2011.

Kate è considerata da molti una vera e propria icona di stile, in particolar modo grazie all’attenzione che diverse riviste di spicco tra quelle dedicate alla moda hanno riversato nei suoi confronti. Anche per questo motivo la duchessa gode di un grande seguito da parte dalla sua folta schiera di ammiratori sparsi in giro per la Gran Bretagna.

Notizia bomba da Buckingham Palace

Le voci di corridoio relative ad una nuova maternità della moglie del principe William circolano già da qualche tempo, tuttavia di recente sono state rilanciate dal tabloid inglese “Daily Express”. La volontà di mettere al mondo un quarto erede era già ben nota, ma questa volta sembra proprio che la coppia faccia sul serio.

Il loro desiderio fino ad ora era stato rimandato a causa di una serie di complicazioni di vario genere, a partire dalla pandemia di Covid 19 che ha colpito il mondo intero e che ha fatto desistere momentaneamente Kate e suo marito dal prendere una decisione tanto importante.

Il principe William e la sua consorte, stando a quanto rivelato al suddetto quotidiano da una fonte interna, avrebbero comunicato la loro volontà direttamente alla regina Elisabetta II, la quale si è dimostrata entusiasta della notizia ricevuta. Per il momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte di Buckingham Palace, anche se non si escludono eventuali aggiornamenti a riguardo nei prossimi giorni.