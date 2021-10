Ricordate le voci di Mai dire Gol? Ecco chi sono e che fine hanno fatto

Mai dire Gol è un programma Tv andato in onda su Italia 1 dagli inizi degli anni ’90 fino al 2001. Se ve lo ricordate, allora ricorderete anche il trio di voci che conduceva la trasmissione: scopriamo chi sono e che fine hanno fatto oggi.

Chi si ricorda di “Mai dire gol“? Si tratta di uno show televisivo che ha fatto la storia di Mediaset e di Italia 1, una trasmissione andata in onda per più di dieci anni, fino a diventare un cult generazionale. Il programma ruotava intorno agli errori, le gaffe e gli episodi divertenti che accadevano nel calcio italiano e in Serie A.

La prima edizione di Mai Dire Gol è andata in onda nel 1990 ed è stata rinnovata per undici stagioni fino al 2001, anno dell’ultima puntata andata in onda. La rete televisiva Mediaset, comunque, ha più volte riadattato in nuovi formati, come “Mai dire Grande Fratello“, “Mai dire Tv” o “Mai dire Mike“.

Nel corso degli anni, a Mai dire Gol sono emersi decine di attori, comici e personaggi televisivi che all’epoca muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo e che oggi sono professionisti affermati. Per citare alcuni nomi: l’attore Fabio De Luigi, Teo Teocoli, Gene Gnocchi, il Mago Forest, Antonio Albanese e tanti altri.

Alla conduzione dello show si sono affiancati anche personaggi come Simona Ventura, Claudio Bisio, Manuela Arcuri, Claudio Lippi e Alessia Marcuzzi. Tuttavia, il cuore del programma da sempre sono state le tre voci fuori campo, che commentavano tutto ciò che accadeva in studio e tutte le clip che venivano mandate in onda: stiamo parlando ovviamente della Gialappa’s Band.

Gialappa’s Band: chi sono e cosa fanno oggi

Molti, perciò, si chiedono che fine hanno fatto le voci che dietro le quindi conducevano il programma. La Gialappa’s Band è formata da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, un trio milanese di autori, comici e commentatori radio-televisivi.

La loro notorietà è esplosa proprio grazie a Mai dire gol, ma che cosa fanno oggi? Dopo tanti anni, la Gialappa ha lasciato Mediaset per lavorare alla Rai in programmi come “Quelli che il calcio…” e il Festival di Sanremo. Nel 2018 tornano al loro vecchio format con “Mai dire Mondiali FIFA” e “Mai dire Talk”.

Oggi, però, le tre voci di Mai dire Gol, noti come la Gialappa’s Band, si stanno dedicando soprattutto all’intrattenimento online. Sono sbarcati su Twitch, la tv online più seguita dagli adolescenti, e commentano alla loro maniera i video su Instagram.