Amadeus e il suo matrimonio distrutto: tutta la verità dopo anni

Prima di sposare Giovanna Civitillo, Amadeus aveva un’altra moglie con la quale ha divorziato nel 2007: dopo tanti anni si scopre qualcosa si più sulla fine di quel matrimonio.

Amadeus è il nome d’arte di Amadeo Umberto Rita Sebastiani, noto conduttore televisivo ed ex deejay e conduttore radiofonico, tra i più famosi presentatori della tv italiana. Nonostante le chiari origini siciliane, Amadeus è nato a Ravenna ed è cresciuto a Verona. Oggi ha 59 anni d’età ed è il direttore artistico del Festival di Sanremo.

Sebbene non ami mettere in mostra la sua vita privata, tutti sanno che è sposato con Giovanna Civitiello: lei era una delle vallette della trasmissione televisiva “L’eredità“, all’epoca in cui lo show era condotto da Amadeus e proprio così si sono conosciuti e innamorati. Pare che la relazione amorosa tra i due sia iniziata nel 2003, e nel 2009 hanno avuto anche un figlio, di nome José Alberto.

Amadeus e Giovanna Civitiello hanno fatto il grande passo del matrimonio solo nel 2019, quando sono finalmente convolati a nozze in una chiesa del centro di Roma. Perché così tanto tempo? Il motivo è che Amadeus era già sposato, e sebbene la sua precedente relazione fosse di fatto conclusa, c’erano da risolvere due problemi burocratici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Amadeus, un’altra donna oltre la moglie

Il primo è stato ottenere il divorzio dalla sua prima moglie, arrivato nel 2007, quando Amadeus e Giovanna erano già fidanzati da qualche anno. Il secondo è stato l’annullamento del precedente matrimonio da parte della Sacra Rota, per permettere alla coppia di sposarsi in Chiesa.

Marisa Di Martino, la prima moglie di Amadeus

Ma chi era la prima moglie di Amadeus? Sono passati molti anni e oggi ne sappiamo un po’ di più su quella storia. L’ex moglie di Amadeus si chiama Marisa Di Martino. La coppia si è sposata nel 1997, quando entrambi erano ancora molto giovani: in quell’occasione, a fare da testimone di nozze per il conduttore televisivo, c’era il suo amico e collega Fiorello.

La coppia ha avuto anche una figlia di nome Alice, che oggi ha 24 anni. Nessuno dei due, però, ha mai chiarito i motivi della separazione, che ufficialmente è arrivata nel 2007, anche se – si dice – la relazione fosse chiusa già da un po’. Molte persone hanno pensato che il vero motivo del divorzio tra Amadeus e l’ex moglie sia Giovanna.

Sarà così? Ufficialmente no, ma è facile collegare le due storie, anche cronologicamente, e ipotizzare che Giovanna Civitiello abbia rappresentato per Amadeus una via di fuga da un matrimonio, quello con Marisa Di Martino, dalla quale stava cercando di uscire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Amadeus ricoverato per due mesi