Amadeus a contatto con i medici: ecco che è successo

Una manciata di giorni fa, Amadeus è stato immortalato mentre si trovava a stretto contatto con i medici. Ecco svelato il motivo

Il noto conduttore televisivo di Ravenna è già al lavoro con i preparativi in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo, la quale sarà la terza consecutiva da lui guidata sia sul palco che per quel che riguarda il discorso artistico.

Da direttore della kermesse canora infatti, Amadeus ha anche il compito di selezionare i migliori brani con cui i cantanti potranno esibirsi sul palco del Teatro Ariston durante le cinque serate in programma. I candidati come al solito sono tantissimi, tutti di grande talento, per questo motivo lo showman avrà un bel da fare per riuscire a scegliere quelli che si sfideranno nella gran finale della manifestazione.

Mentre la presenza del suo partner lavorativo Rosario Fiorello è stata già ampiamente confermata, in questi giorni sono state fatte diverse ipotesi sui nomi delle possibili co-conduttrici che affiancheranno la coppia collaudata di presentatori. Recentissimamente si è parlato di Giulia De Lellis, dato che secondo i ben informati Ama avrebbe deciso di puntare su qualche personalità forte nel mondo dei social network, dove l’ex fidanzata di Andrea Damante la fa da protagonista già da qualche anno.

Amadeus a contatto con i medici

Quello relativo all’organizzazione del Festival della canzone italiana non è l’unico impegno attuale del cinquantanovenne. Egli, infatti, al momento è anche alla guida de “I soliti ignoti”, game show trasmesso quotidianamente sulle frequenze di Rai 1.

Pochi giorni fa invece, tramite il profilo di Instagram condiviso con sua moglie Giovanna Civitillo, Amadeus ha caricato un’immagine in cui è raffigurato a contatto con i medici. Tutti i suoi fans possono però stare tranquilli, dato che come specificato da lui stesso si tratta semplicemente dell’ennesimo tampone.

“Grazie alla disponibilità e alla professionalità di PrelievoADomicilio.it e un ringraziamento speciale alla coordinatrice sanitaria dottoressa Maria Rosa D’Incerti che ormai è di casa”, le parole dello showman inserite nella descrizione posta al fianco della fotografia. Alla fine però, il presentatore televisivo ha voluto fare una ulteriore ed importante precisazione: “P.S. Ovviamente vaccino fatto cinque mesi fa”.