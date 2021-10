Conoscete questo ragazzo in foto? È il figlio del cantante italiano più famoso al mondo

Lo sapete chi è il ragazzo con la chitarra che si vede nella foto? Si tratta del figlio di un famosissimo cantautore italiano e anche lui, come il padre, ha deciso di diventare un musicista! Ecco chi è

Avete riconosciuto la somiglianza con suo padre? Il ragazzo che vedete in questa foto, infatti, è il figlio di un cantante tra i più noti in Italia e nel mondo, che più di recente è diventato anche anche un presentatore televisivo. Il ragazzo, come suo papà, ha intrapreso la strada del musicista e gli riesce anche molto bene.

Oggi il ragazzo nella foto è praticamente un uomo: lui si chiama Giovanni ed ha 39 anni d’età. Sebbene il suo volto non sia noto al grande pubblico, nella sua carriera da musicista ha ricevuto un discreto successo di nicchia: è un bravissimo chitarrista fingerstyle, una particolare tecnica per suonare la chitarra senza plettro.

Sua madre si chiama Paola Massari, la donna che è stata moglie del famoso cantante italiano, padre di Giovanni. La coppia si è sposata ad inizio anni ’80 e il primo figlio è arrivato nel 1982: non tutti sanno, però, che il matrimonio è finito già nella metà degli anni ’90 nonostante il divorzio ufficiale tra i due sia arrivato solo nel 2008.

Insomma, si è capito di chi stiamo parlando? Prima di svelare il nome, proviamo a darvi un ultimo indizio: pochi giorni dopo la nascita di suo figlio, per celebrare l’evento, suo padre gli ha dedicato una canzone, pubblicata il 9 giugno 1982, dal titolo “Avrai“, registrato in soli due giorni a Londra.

Giovanni Baglioni è il figlio di Claudio Baglioni

Proprio così: il ragazzo di nome Giovanni è in realtà Giovanni Baglioni, figlio del cantautore e musicista Claudio Baglioni, vera e propria leggenda della musica italiana. Nato dall’unione tra il cantante e Paola Massari, un’unione durata fino a quando Baglioni non ha incontrato l’altra donna della sua vita, Rossella Barattolo, con la quale è andato a convivere già nel ’94.

Nonostante la separazione, però, Claudio Baglioni e suo figlio Giovanni hanno intrattenuto sempre un ottimo rapporto. Non è un caso che la passione della musica sia stata tramandata di padre in figlio e con così splendidi risultati.

Sulle orme di suo papà, il ragazzo ha fatto tour mondiali grazie alla sua musica, mentre Claudio Baglioni, che oggi ha 70 anni d’età, lavora spesso in televisione e per due anni, tra il 2018 e il 2019, è stato direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo.