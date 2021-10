Brusco risveglio per Alfonso Signorini: stavolta non ce l’ha fatta

Non c’è stato nulla da fare per Alfonso Signorini, che questa volta non ha raggiunto il risultato atteso. Ecco i dettagli

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai ben avviata, essendo iniziata già da ormai oltre un mese. Per il momento la Mediaset ha deciso di mandare in onda due puntate a settimana, previste per il lunedì ed il venerdì sempre intorno alle ore 21:40 circa.

Per Signorini si tratta della terza conduzione consecutiva per quel che riguarda il reality show di Canale 5, mentre in precedenza ha vestito i panni dell’opinionista al fianco di Ilary Blasi, moglie dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti. All’interno della casa più spiata d’Italia le polemiche sono scoppiate fin dai primi giorni, con alcuni “vipponi” che si sono messi particolarmente al centro dell’attenzione.

Una delle vicende più esilaranti accadute di recente è stata quella legata all’ingresso nella casa del fidanzato di Francesca Cipriani. La forte reazione della showgirl ha scatenato l’ilarità dei telespettatori e dei presenti all’interno dello studio televisivo che stavano assistendo alla scena.

Il brusco risveglio di Alfonso Signorini

Nonostante una leggera risalita in termini di ascolti dell’appuntamento del venerdì sera con il Grande Fratello Vip, i numeri relativi allo share non sono sufficienti ad Alfonso per battere il programma guidato da Carlo Conti, “Tale e Quale Show”.

Il diretto “contendente” di Signorini infatti, ha fatto segnare il 21,8% di share, con oltre quattro milioni di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo. La trasmissione targata Mediaset invece, non ha superato il 17%, con poco più di due milioni e mezzo di ascoltatori.

Il direttore della rivista settimanale “Chi” sta cercando di dare una svolta al programma, con nuovi ospiti presenti ad ogni puntata e diversi spunti sui quali costruire delle trame interessanti ed avvincenti agli occhi del pubblico da casa. Anche se i risultati ancora non stanno dando ragione al conduttore del Gf Vip, tuttavia non possono essere definiti nemmeno troppo deludenti, soprattutto considerando il duro confronto che deve sostenere contro un format seguito e consolidato come lo è Tale e Quale Show.