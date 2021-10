Jasmine Carrisi, la frase detta non lascia spazio all’immaginazione: “Mentalmente instabile”

La figlia di Albano Carrisi si è resa autrice di una rivelazione sui social network che ha sorpreso i suoi fans. Ecco che cosa ha detto

Il noto artista pugliese ha messo al mondo la bellezza di sei figli, di cui quattro con la sua storica moglie Romina Power e due con la sua compagna attuale, la showgirl italiana Loredana Lecciso. Quest’ultima, insieme al cantante, ha dato alla luce Jasmine ed Albano Jr, nati rispettivamente nel 2001 e nel 2002.

Nonostante siano fidanzati da oltre vent’anni, Albano e Loredana non hanno mai celebrato le nozze. I due infatti, hanno spiegato di non sentire questo tipo di necessità, dato che il loro amore è forte ed inossidabile. Carrisi attualmente è impegnato come concorrente della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, il talent show che da anni è condotto sapientemente da Milly Carlucci, la quale continua a riscuotere un successo eccezionale anche per merito di un cast di primo livello.

Leggi qui -> Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: “L’ho capito subito”. Clamoroso

Guarda qui -> Sapete quanto guadagna Albano Carrisi? È praticamente il re della musica italiana

Leggi qui -> Albano Carrisi e la donna che ama prendono strade diverse: nessuno se lo sarebbe aspettato

Ecco la dichiarazione di Jasmine Carrisi

L’anno scorso Albano ha preso parte alle riprese di un altro format molto seguito sui canali Rai. Stiamo parlando di “The Voice Senior”, programma in cui l’artista ha partecipato proprio insieme a sua figlia Jasmine. I due hanno ricoperto il ruolo di giudice all’interno dello show, dimostrando anche di essere una coppia alquanto affiatata e, soprattutto, amata dal pubblico.

Ciò nonostante gli autori della trasmissione hanno deciso di escludere Carrisi e sua figlia senza fornire grandi spiegazioni in merito a tale scelta. Della vicenda ne ha parlato lo stesso Albano, il quale si è dimostrato più che altro dispiaciuto per la ventenne: “Jasmine è dispiaciuta. Avrebbe apprezzato tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e interessi”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Tiktokfan (@tiktokfanitaliano)

Di recente invece, la giovane cantante ha pubblicato un video sulla piattaforma di tiktok, condiviso anche dalla pagina Instagram chiamata “tiktokfanitaliano”. Nella clip in questione vediamo inquadrata Jasmine, mentre in basso c’è una scritta in sovraimpressione che recita: “Quando lui studia psicologia e tu sei mentalmente instabile”. Non sappiamo se abbia fatto riferimento a qualcuno con queste parole, tuttavia sembra più probabile che si tratti semplicemente di un video a sfondo ironico.