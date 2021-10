Sonia Bruganelli sulla storia con Paolo Bonolis: “Ho tradito” | La confessione dopo anni

L’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato un aneddoto inaspettato della sua storia d’amore con Paolo Bonolis

Quest’anno è arrivato quello che è stato a tutti gli effetti il debutto televisivo di Sonia, la quale ha accettato la proposta di Alfonso Signorini a prendere parte alle riprese del noto reality show da lui condotto con successo sui canali Mediaset.

Chi la seguiva da tempo sui social network lo sapeva già bene, tuttavia adesso la Bruganelli sta mettendo in luce la sua forte personalità anche sul piccolo schermo. Al suo fianco però, c’è un’altra donna decisa e senza peli sulla lingua, ossia la bellissima Adriana Volpe. Le due si sono rese protagoniste di alcuni battibecchi che hanno portato migliaia di utenti in rete a schierarsi in due fazioni contrapposte.

Secondo alcuni infatti andrebbe apprezzato il tentativo della Volpe di sotterrare l’ascia di guerra, mentre per il parere di altri le sue parole sono state cariche di ipocrisia, a differenza della moglie di Bonolis che è apparsa ferma sulla sua posizione fin dall’inizio.

Leggi qui -> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Guarda qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

La clamorosa confessione di Sonia Bruganelli

Paolo e Sonia sono convolati a nozze nel 2002, dopo circa cinque anni di fidanzamento. Dal loro amore sono venuti al mondo tre figli, Silvia, Adele e Davide. La primogenita purtroppo, fin dalla nascita ha avuto dei problemi di salute causati da una cardiopatia, a causa della quale ha subito anche un intervento.

La ragazza è amatissima dai suoi genitori, i quali hanno sempre speso delle bellissime parole sul suo conto, come ha fatto la Bruganelli nel corso di una recente intervista: “La malattia di Silvia è stata un grande dolore. Però la forza e la gioia che mia figlia dimostra nell’affrontare quotidianamente la vita è la più grande soddisfazione”.

L’opinionista della sesta edizione del Gf Vip ha parlato però anche di suo marito, aggiungendo qualche dettaglio interessante che riguarda il periodo precedente alla loro storia d’amore: “Ho tradito, quando ho conosciuto Paolo ero fidanzata. Da piccola facevo così, prima mi fidanzavo con quello nuovo e poi lasciavo il vecchio. Solo che Paolo era famoso e siamo finiti sui giornali prima che lo dicessi al mio fidanzato”.