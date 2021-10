Royal Family, nuovo attacco nei confronti di Meghan Markle: il retroscena clamoroso

La duchessa di Sussex, proprio di recente, ha incassato un nuovo sgarbo da parte della Royal Family. Ecco svelato l’incredibile retroscena

Che i rapporti tra la coppia composta da Meghan e dal principe Harry con il resto della famiglia reale siano incrinati si sapeva già da tempo, tuttavia l’episodio che è accaduto recentemente ha fatto in modo che la rottura abbia assunto dei contorni ancora più aspri.

Ormai sembra quasi impossibile che tra le ‘due fazioni’ possa tornare a splendere il sereno, a maggior ragione dopo l’intervista che il principe e la sua consorte hanno rilasciato ai microfoni di Oprah Winfrey, famosissima conduttrice, scrittrice ed attrice statunitense.

In quell’occasione la Markle ha denunciato una vicenda che, se fosse vera, sarebbe di una gravità estrema. Stando alle sue parole infatti, alcune persone che si trovano a corte si sarebbero rese protagoniste di frasi discriminatorie a sfondo razziale nei confronti di suo figlio, Archie Harrison, a causa del colore della sua pelle.

Leggi qui -> Kate Middleton tuona contro Harry e Meghan. A far discutere è la piccola Lilibet

Guarda qui -> Harry e Carlo pace fatta? La Royal Family tra amore ed odio

Leggi qui -> Harry e Meghan: è nata la secondogenita. Porta il nome di Lady D

Il duro affronto subito da Meghan Markle

Sul caso di cui abbiamo appena parlato ci sono delle indagini in corso di svolgimento, anche se la Corona e i suoi legali hanno preferito mantenere il silenzio a riguardo. Tuttavia però, adesso l’operato della casata reale è nuovamente sotto la lente di ingrandimento, a seguito di un episodio che sicuramente non avrà fatto molto piacere a Meghan.

Il fatto è legato alla nascita della primogenita di Beatrice di York, nipote della Regina Elisabetta II. La bambina si chiama Sienna Elizabeth ed è stata inserita nella linea di successione dopo appena quattro settimane dalla sua venuta al mondo, a differenza della seconda figlia della Markle.

Il nome di Lillibet Diana infatti, è stato inserito sul sito della Royal Family dopo ben sette settimane, quindi tre di ritardo rispetto all’erede di Andrea e Beatrice. Secondo le fonti vicine alla Corona questo sarebbe uno sgarbo in piena regola, anche se per il momento la duchessa di Sussex non ha replicato in alcun modo, così come suo marito Harry. Non possiamo sapere se nel prossimo futuro la coppia risponderà o meno, però siamo certi che la querelle non è ancora vicina alla fine.