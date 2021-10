Francesco Facchinetti dilaniato dal lutto: “Ovunque tu sia…”

Il figlio di Roby Facchinetti è devastato a causa della morte di una persona a lui estremamente cara. Ecco le sue parole

Agli albori della sua attività professionale si è fatto conoscere dal pubblico nostrano con l’appellativo di “DJ Francesco”, incidendo alcuni singoli che nei primi anni duemila hanno letteralmente spopolato, primo fra tutti quello intitolato “La canzone del capitano”, che nell’estate del 2003 è stata un vero e proprio tormentone.

Successivamente ha proseguito la sua carriera discografica, seppur dedicandosi anche ad altri settori artistici. Nel corso del tempo infatti, Facchinetti Jr ha lavorato come conduttore, sia radiofonico che televisivo, e come attore, avendo preso parte ad alcune pellicole come “Belli di papà” di Guido Chiesa e “Amici come prima” di Christian De Sica.

Nel 2004 ha partecipato all’Isola dei Famosi, per poi farvi ritorno tre anni più tardi nei panni di inviato. Negli ultimi tempi invece, Francesco ha mostrato le sue conoscenze in ambito musicale in alcuni dei più seguiti talent show tra cui “The voice of Italy” e, ancor più recentemente, “Il cantante mascherato”.

Leggi qui -> Sapete quanto guadagna Luca Laurenti? La spalla di Bonolis non invidia il suo amico

Guarda qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

La disperazione di Francesco Facchinetti

Il cantante milanese è padre di tre figli, di cui la primogenita nata dalla relazione sentimentale con la nota showgirl Alessia Marcuzzi. I due più piccoli invece, sono frutto dell’amore che lega Francesco alla sua attuale moglie, la fashion blogger brasiliana Wilma Helena Faissol.

La loro è una famiglia estremamente unita, come dimostrato dalle sue frequenti pubblicazioni sui social network. Proprio sulla sua pagina di Instagram, una manciata di ore fa ha condiviso un post che ha catturato particolarmente l’attenzione dei suoi followers.

Purtroppo però, in questo caso non si tratta di niente di allegro, anzi, tutt’altro. Il quarantunenne ha ricordato la scomparsa di un suo caro amico, mediante uno scatto in cui sono immortalati insieme. Sul fermoimmagine, risalente senz’altro a qualche anno fa, Facchinetti Jr ha inserito una frase strappalacrime in ricordo della triste dipartita.

“Ciao amico mio… Ovunque tu sia, prendi il microfono e canta ‘My Way’ come solo tu sai fare”, le parole con cui l’ex di Alessia Marcuzzi ha espresso il suo dolore per la dolorosa morte del suo amico.