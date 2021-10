Lutto nel cinema italiano: è scomparso Rossano Rubicondi | Ecco le cause della tragica morte

Proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia devastante. Un noto attore italiano infatti, è venuto a mancare alla prematura età di 49 anni

La notizia che rapidamente ha fatto il giro del Paese ha scosso fortemente tutto il settore legato al mondo dello spettacolo. Nella giornata di ieri infatti, si è spenta per sempre la vita di Rossano Rubicondi, attore e modello nato a Roma nei primi anni settanta.

A darne il triste annuncio è stata Simona Ventura, la quale in passato ha lavorato insieme all’uomo. La conduttrice ha salutato il suo ex collega attraverso i social network, e lo ha fatto con queste parole: “Rossano…Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip”.

Al suo messaggio di cordoglio si sono unite tante altre personalità dello show business, così come hanno fatto decine di migliaia di fans, i quali sono rimasti esterrefatti nell’apprendere una notizia così agghiacciante ed imprevista.

Rossano Rubicondi, le cause della morte

Per i seguaci di Rossano si è trattato di un fulmine a ciel sereno, visto che nessuno era a conoscenza delle dure condizioni di salute in cui l’attore versava già da tempo prima della sua dipartita. Il quarantanovenne si è spento nella serata di ieri a New York, a causa di un melanoma cutaneo, vale a dire un tumore maligno della pelle.

Rubicondi ha guadagnato una certa notorietà a livello televisivo anche grazie a Simona Ventura, la quale nel 2008 lo ha chiamato a partecipare alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi. Tuttavia questa non è stata l’unica volta che è salpato in direzione Honduras, dato che nella stagione successiva è stato scelto dalla conduttrice come inviato, mentre nel 2012 vi è tornato nuovamente come concorrente, rimanendo in gara per poco meno di due mesi.

Un altro dei motivi per cui il nome del modello romano è diventato così famoso è senza dubbio legato al suo matrimonio con Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. I due sono convolati a nozze nel 2008, ma qualche anno dopo è avvenuta la loro separazione.