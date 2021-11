Antonella Clerici, la struggente battaglia contro il cancro: il gesto estremo

La bravissima conduttrice televisiva si è unita all’estenuante battaglia contro il cancro. Andiamo a scoprire ulteriori dettagli in merito

L’ultima settimana televisiva è stata alquanto travagliata per la nostra Antonella. Lunedì scorso non è stato possibile trasmettere la consueta diretta a causa di uno sciopero dei lavoratori del centro di produzione Rai di Milano, il quale ha provocato un certo caos con diversi programmi che non sono andati in onda.

L’appuntamento di venerdì con “È sempre mezzogiorno” invece è iniziato con un netto ritardo, questa volta per via del prolungamento della trasmissione che la precede, ovvero “Storie Italiane”. Il format guidato da Eleonora Daniele infatti, si è dilungato per via dell’incontro che c’è stato tra il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden con il Papa che si è tenuto al Vaticano.

Salvo ulteriori sorprese, nella prossima settimana dovrebbe tornare la tradizionale programmazione, con la felicità dei milioni di telespettatori che non perdono un solo appuntamento con una delle presentatrici più amate della tv italiana.

Antonella Clerici e la lotta contro il tumore

Uno dei motivi per cui è tanto amata, è senza dubbio la sensibilità che Antonella ha dimostrato a più riprese nel corso della sua carriera, come ad esempio tramite il suo assiduo sostegno nei confronti dell’Airc. Lo ha fatto anche di recente, attraverso la sua vicinanza a tutti coloro che si sono visti negare il riconoscimento di alcuni diritti civili, mentre proprio in queste ore è stata annunciata la sua presenza in occasione di un concerto di beneficenza.

L’evento prende il nome di “Sulle note della ricerca”, realizzato per supportare “Lilt”, ossia la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si terrà presso il Teatro Alessandrino di Alessandria, nella data del prossimo 20 di novembre.

Con questo bellissimo gesto la conduttrice di Legnano ha messo in luce ancora una volta tutta la sua bontà d’animo, schierandosi in prima linea in una battaglia fondamentale per le vite di moltissime persone che si trovano costrette ad affrontare la terribile malattia. In passato infatti, la showgirl è stata anche alla guida di “Telethon”, la celebre maratona televisiva che si svolge annualmente proprio per raccogliere quanti più fondi possibili per aiutare la ricerca.