Michelle Hunziker, l’incredibile racconto sulla cocaina: “Quando facevo la modella…”

La quarantaquattrenne di Sorengo ha raccontato alcuni aneddoti segreti appartenenti al suo passato. Ecco cosa ha detto la showgirl

Nonostante oggi sia una conduttrice di successo tra le più famose del nostro Paese, in passato Michelle ha vissuto diversi momenti controversi, alcuni dei quali già noti alla sua vasta schiera di fans affezionati.

Uno di questi è il suo ingresso in una setta misteriosa, a causa del quale giunse alla dolorosa separazione con il suo ex marito Eros Ramazzotti, con cui tra l’altro ha messo al mondo la sua primogenita Aurora. Purtroppo però, per la Hunziker non si è trattato dell’unico periodo buio della sua esistenza, come ha raccontato durante un’intervista andata in onda pochi giorni fa, rilasciata ai microfoni de “Le Iene”.

La bella conduttrice svizzera, tra le varie cose, ha parlato dei suoi genitori. Il padre era un alcolizzato, mentre la mamma era poco presente per via del lavoro da lei svolto che le portava via molto tempo. Così Michelle è stata costretta a crescere in fretta, trovando le prime occupazioni nel periodo in cui era ancora una giovanissima ragazza.

Leggi qui -> Michelle Hunziker, il terribile dramma vissuto in casa: “Sul letto con un coltello in mano”

Guarda qui -> Michelle Hunziker è completamente cambiata: non la riconoscerete più

Leggi qui -> Michelle Hunziker, il dramma della violenza: “… Toglierci la dignità”

Il racconto di Michelle Hunziker

La presentatrice di “All Together Now”, talent show che da poco ha riaperto i battenti per la sua quarta edizione, nel corso della chiacchierata ha svelato anche un aneddoto relativo alle droghe, affermando che le è capitato spesso che le venisse offerta della cocaina.

“Quando facevo la modella girava nelle discoteche. Ma guarda che la cocaina gira dappertutto”, le parole sconvolgenti della showgirl, che in seguito ha sottolineato di seguire uno stile di vita sano e, pertanto, lontano dalle tossico dipendenze.

Dopo aver dichiarato di non essere impaurita dal fatto di invecchiare, la Hunziker ha detto di essere una vera amante della vita: “Mi piace fare sport, mangiare bene, fare bene l’amore, bersi un bel bicchiere di vino”.

Verso la parte finale dell’intervista invece, Michelle ha dato uno sguardo al suo futuro. L’ex moglie di Eros Ramazzotti infatti, ha ammesso che tra venti anni è molto probabile che avrà già smesso con la tv, manifestando piuttosto la sua intenzione di dedicarsi alla famiglia che, con il tempo, potrebbe essere arricchita dall’arrivo di un nipotino.