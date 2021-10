Nuova fiamma per Eros Ramazzotti: la foto non lascia molti dubbi

Chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Ecco come si chiama la ragazza al suo fianco nella foto pubblicata dalle riviste di gossip: ha 22 anni e viene dalla Sardegna. Beccati insieme a Mykonos

Eros Ramazzotti è un cantante, autore e compositore italiano nato a Roma nel 1963. Oggi ha 58 anni e continua ad ottenere successi musicali e riconoscimenti: da sempre Eros Ramazzotti è una delle popstar italiane più apprezzate all’estero.

Il vero nome di Eros Ramazzotti è Eros Luciano Walter Ramazzotti. Conosciuto in tutto il mondo, vanta più di 60 milioni di copie vendute, ha pubblicato 15 album musicali, 5 raccolte di successi e 3 album live, in quasi 40 anni di carriera. Ha anche collaborato con alcuni tra i più grandi artisti della scena pop internazionale.

Anche la sua vita privata, però, è stata spesso al centro dell’attenzione. Il pubblico più affezionato ricorderà certamente il suo storico fidanzamento con la modella svizzera e conduttrice tv Michelle Hunziker: la coppia si è sposata nel 1996 ed ha avuto anche una figlia di nome Aurora Ramazzotti, ma nel 2002 si sono separati.

Nel 2009, invece, Eros Ramazzotti si fidanza con la modella Marica Pellegrinelli: nel 2014 si sposano, ma la separazione giunge nel luglio del 2019. Nel frattempo nascono anche due bambini, i figli Raffaela Maria (10 anni) e Gabrio Tullio (6 anni).

La nuova fiamma si chiama Marta Deloglu Di Sorso

La foto pubblicata dalla rivista settimanale di gossip “Chi” non lascia spazio a molte interpretazioni: il cantante Eros Ramazzotti sembra avere una nuova fiamma. La foto in cima all’articolo li mostra mentre sembra che si stiano scambiando effusioni, sull’isola greca di Mykonos, dove entrambi erano in vacanza nell’estate 2021.

La ragazza che si vede nelle foto si chiama Marta Deloglu Di Sorso, ha 22 anni e viene dalla Sardegna. Marta Deloglu di Sorso è una modella e sta studiando per diventare un’attrice. Ha conosciuto Eros Ramazzotti su Instagram, nel dicembre del 2019, grazie all’amicizia in comune con il personal trainer Gian Mario Mulas.

La stessa ragazza ha confessato in un’intervista: “Eros mi ha invitato ad andare in vacanza insieme“, ma per il momento smentisce sulle voci di una love story in corso tra i due. Tra spiagge dorate e locali notturni, Eros Ramazzotti e Marta Deloglu Di Sorso hanno condiviso momenti intimi e tanto divertimento: sarà amore?