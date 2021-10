Michelle Hunziker, la confessione sulla figlia Aurora: “In ospedale a causa dell’alcool”

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, finisce all’ospedale dopo un’ubriacatura d’alcool. La madre racconta l’episodio e la punizione drastica che ha inflitto a sua figlia.

Tutti conoscono Aurora Ramazzotti, per essere stata la prima figlia della coppia formata dalla conduttrice tv Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti. La ragazza, nata nel 1996, è il frutto di un’unione durata solo pochi anni: i suoi genitori, infatti, si sono separati nel 2002, quando lei aveva solo 6 anni.

Oggi, invece, Michelle Hunziker si è legata a Nicola Trussardi, rampollo della famosa casa di moda italiana, e con lui ha avuto altri due figlie, Sole e Celeste. Da parte sua, Eros Ramazzotti è ancora single, anche se sulle riviste di gossip si vocifera di una sua nuova love story con la giovanissima modella Marta Deloglu Di Sorso.

Aurora Sophie, dunque, è l’unica figlia di Michelle ed Eros, anche se le relazioni dei suoi genitori le hanno regalato qualche altra sorellina a cui badare. Chissà se la burrascosa esperienza dei suoi genitori ha influito, in qualche modo, sulla vivace adolescenza della giovane Aurora, che da ragazzina ha dato parecchio filo da torcere a sua madre.

È stata proprio Michelle Hunziker, infatti, a raccontare un episodio che l’ha particolarmente segnata nella sua esperienza di mamma. La conduttrice svizzera si è confessata in un’intervista alla rivista settimanale “Oggi“. Continua a leggere e scopri cos’è successo.

Aurora Ramazzotti ubriaca in ospedale! Michelle racconta tutto

All’epoca dei fatti, la giovane Aurora Ramazzotti era ancora un’adolescente, e quindi minorenne. Michelle Hunziker, invece, era in dolce attesa di sua figlia Sole e quella notte fu svegliata da una telefonata allarmante che la avvisava del fatto che sua figlia Aurora aveva perso i sensi per colpa dell’alcool.

La Hunziker ha raccontato alla rivista Oggi: “Ho subito pensato di farla portare dal suo medico pediatrico, anche perché era ancora minorenne. Vi dico solo che quando sono arrivata in ospedale mia figlia era attaccata ai tubi e all’elettrocardiogramma. Mi sono molto spaventata“.

Tutto è bene quel che finisce bene, però, e Aurora alla fine è stata rimessa in sesto ed è tornata a casa senza troppi danni. La mamma, però, non ci ha pensato due volte a metterla in punizione: “Le ho da subito impedito di vedere due persone che erano un’influenza negativa per lei“, racconta Michelle Hunziker. “All’inizio mi ha odiata, ma adesso mi ringrazia“.

