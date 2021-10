Gerry Scotti cambia tutto: non lo vedremo più lì | L’indiscrezione

Il conduttore televisivo Gerry Scotti sta per annunciare un importante cambiamento! Circola in rete e sui giornali un’indiscrezione sul suo futuro: tutto lascia pensare che non lo vedremo lì ancora a lungo.

Gerry Scotti è il nome d’arte di Virginio Scotti, conduttore radiofonico e televisivo tra i più famosi d’Italia. Oggi ha 65 anni d’età e da circa dieci anni sta con l’architetta Gabriella Perino, anche se Gerry Scotti è stato anche sposato con Patrizia Grosso, dalla quale ha avuto un figlio di nome Edoardo Scotti.

Gerry Scotti è uno dei presentatori, show-man e personaggi televisivi più amati nel nostro Paese. Il suo volto è nelle case degli italiani sin dalla fine degli anni ’80 ed ha condotto trasmissioni e show televisivi di grande successo come “La Corrida” e “Paperissima” e giochi a premio storici come “Passaparola” e “Chi vuol essere milionario?“.

Pochi sanno che all’inizio della sua carriera ha avuto anche esperienze professionali molto diverse. Ad inizio anni ’90, infatti, è stato anche un cantante ed ha inciso diverse sigle televisive per i suoi programmi. Inoltre Scotti ha fatto attività politica ed è stato eletto deputato alla Camera tra le fila del Partito Socialista, occupando uno scranno nel Parlamento della Repubblica italiana tra l’87 e il ’92.

Più di recente, invece, Gerry Scotti ha ripreso la conduzione di “Caduta libera“, il game-show preserale di Canale 5 che si era fermato durante il Covid. Da settembre 2021, inoltre, Gerry Scotti fa anche parte della squadra di giudici di “Tù sì que vales“, che va in onda ogni sabato sera sempre sul quinto canale.

Nuovo programma su Canale 5 per Gerry Scotti

Le ultime indiscrezioni parlano di un nuovo programma televisivo condotto da Gerry Scotti su Canale 5. A rivelarlo è il giornalista Davide Maggio, che annuncia grandi cambiamenti interni al palinsesto di Mediaset con novità che interesseranno anche Barbara D’Urso e Silvia Toffanin.

Stando a quanto si dice, Gerry Scotti dovrebbe condurre la nuova edizione di “Scene da un matrimonio“, famosissimo programma televisivo degli anni ’90 in cui alcune coppie di promessi sposo vengono seguiti fino al giorno del matrimonio.

Attualmente, però, alla guida del programma – che va in onda regolarmente il sabato sera – c’è la cantante Anna Tatangelo, motivo per cui probabilmente le indiscrezioni riportate da Davide Maggio non hanno ancora trovato seguito. Chissà se continueremo a vederla lì o se prima o poi toccherà a Gerry Scotti…

