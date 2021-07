Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton, la rottura della loro relazione dopo 13 anni

Anche le relazioni di lunga data finiscono e, a quanto pare, questo è il caso della coppia formata da Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton. I due erano molto affiatati e si conoscevano da tantissimo tempo. Ma cosa è potuto succedere ad una coppia così ben assortita?

Deborah Compagnoni è una delle più grandi ex campionesse italiane di scii, famosa per aver vinto ben tre medaglie d’oro in altrettante diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali. È colei che ha vinto più volte nella storia dello scii italiano.

Ha eccelso nella disciplina dello slalom gigante, supergigante, nello slalom speciale e nella discesa libera. Ha inoltre vinto parecchi trofei gareggiando sia nella olimpiadi che nei campionati mondiali.

Nonostante i vari infortuni che ha avuto durante la carriera non si è mai persa di coraggio ed è sempre tornata in pista più in forma di prima. È una campionessa nell’anima e il suo grande talento le ha fatto meritare una targa col suo nome nella Walk of Fame dello Sport italiano a Roma, luogo dove vengono elogiati i maggiori ex atleti italiani che hanno avuto riconoscimenti internazionali.

Deborah e Alessandro

Alessandro Benetton è un noto imprenditore italiano, figlio di Luciano Benetton e Maria Teresa Maestri. È presidente e fondatore di 21 Invest, società di investimenti con varie sedi in Italia e in Europa. Attualmente è anche membro della giunta di Confindustria.

Lui e Deborah sono insieme da quasi venti anni e sono sposati dal 2008, ovvero da ben 13 anni.

Recentemente sono giunte ai media le voci di una separazione che hanno sconvolto anche l’equilibrio familiare dei tre giovanissimi figli: Agnese di 20 anni, Tobias di 17 anni e Luce di 14 anni.

Le prime avvisaglie della crisi ci sono state sui social: sembra, infatti, che Alessandro pubblichi sempre foto con i figli ma che in queste non compaia mai la moglie. E questo ha fatto parecchio riflettere, considerato l’affiatamento della coppia in passato.

Varie notizie trapelate dicono tutto e il contrario di tutto. C’è chi afferma che la coppia fosse in crisi già durante il lockdown, mentre qualcuno sostiene che sono già separati e che quindi la crisi sia stata interrotta da una vera e propria rottura.

Purtroppo nessuna voce è stata mai confermata né smentita, per cui non siamo a conoscenza della verità, data anche la grande riservatezza della coppia.

Attendiamo notizie più certe nel corso dei prossimi mesi.